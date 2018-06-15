Айсен Николаев побывал на съёмках фильма «Тыгын Дархан»

В местности Ус Хатын проходят съёмки массовых сцен нового исторического фильма «Тыгын Дархан». Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев встретился с режиссёром Никитой Аржаковым, поговорил с актёрами и высказал своё видение будущего якутского кино.

С 14 по 22 июня в Ус Хатын снимают сцены празднования ысыаха для исторического фильма «Тыгын Дархан». В первый день съёмок собрались полторы тысячи человек. Люди, чтобы промелькнуть в массовке, приезжали семьями и целыми землячествами.

На второй день съёмочного процесса площадку посетил временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. Режиссер Никита Аржаков рассказал ему, как идет творческий процесс и показал локации.

Айсен Николаев считает, что якутское кино переступило свой переломный момент и развивается дальше: «У нашего кинематографа уже есть прекрасное настоящее, но он должен иметь великое будущее. Такие фильмы стоит снимать, хоть и затраты на него достаточно высокие. Творческая группа показала мне десятиминутный отрывок новой ленты, он уже впечатляет. Думаю, если всё получится, то уже в середине следующего года «Тыгын Дархан» должен выйти на широкий экран. Это будет большое событие не только для Якутии, но и для всей России».



Врио главы также отметил отличную работу якутских кинодеятелей в работе над костюмами, локациями и реквизитом: всё это, по его словам, соответствует историческим фактам.

Сам режиссер называет проект очень амбициозным.