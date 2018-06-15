Айсен Николаев побывал на съёмках фильма «Тыгын Дархан»

В местности Ус Хатын проходят съёмки массовых сцен нового исторического фильма «Тыгын Дархан». Временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев встретился с режиссёром Никитой Аржаковым, поговорил с актёрами и высказал своё видение будущего якутского кино.
С 14 по 22 июня в Ус Хатын снимают сцены празднования ысыаха для исторического фильма «Тыгын Дархан». В первый день съёмок собрались полторы тысячи человек. Люди, чтобы промелькнуть в массовке, приезжали семьями и целыми землячествами.
На второй день съёмочного процесса площадку посетил временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. Режиссер Никита Аржаков рассказал ему, как идет творческий процесс и показал локации.
Айсен Николаев считает, что якутское кино переступило свой переломный момент и развивается дальше: «У нашего кинематографа уже есть прекрасное настоящее, но он должен иметь великое будущее. Такие фильмы стоит снимать, хоть и затраты на него достаточно высокие. Творческая группа показала мне десятиминутный отрывок новой ленты, он уже впечатляет. Думаю, если всё получится, то уже в середине следующего года «Тыгын Дархан» должен выйти на широкий экран. Это будет большое событие не только для Якутии, но и для всей России».
Врио главы также отметил отличную работу якутских кинодеятелей в работе над костюмами, локациями и реквизитом: всё это, по его словам, соответствует историческим фактам.
Сам режиссер называет проект очень амбициозным.
«Я жил идеей снять фильм «Тыгын Дархан» около десяти лет. Те, кто читал произведение, знают примерно сюжет, мы постарались максимально по нему поставить фильм. Но книга Далана гораздо шире, ее невозможно перенести на пленку за раз. Вообще, фильм должен показать нашу культуру, имидж северного человека, объединить наш народ», – прокомментировал Никита Аржаков.