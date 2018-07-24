Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства социальных объектов в Покровске

23 июля врио Главы Якутии ознакомился с ходом работ по строительству социальных объектов в городе Покровске Хангаласского улуса. Айсен Николаев проинспектировал строительство пристроя к основному зданию Центральной районной больницы. Одноэтажный пристрой для отделения компьютерной томографии строится на условиях общего финансирования нескольких крупных предприятий района: АО ПО «Якутцемент», «ООО Бетонснаб», Завод базальтовых материалов, ООО «Промстрой», ООО «Сокол». Объект планируется сдать в октябре текущего года, материально-техническое оснащение и обеспечение медицинским оборудованием будет произведено при поддержке Министерства здравоохранения РС (Я).

Вторым пунктом объезда стало посещение строительной площадки СОШ №3. Современное трехэтажное здание школы на 350 мест планируется завершить до 30 сентября. Объект находится на стадии завершения, ведутся отделочные и фасадные работы.

В микрорайоне «Звероферма» Айсен Николаев ознакомился с деятельностью компании «Саха чай» по производству чайных сортов из местного сырья – растения «Иван-чай». Предприниматель Нюргуяна Заморщикова рассказала, что чай изготавливается на производстве полного цикла, начиная от сушки и обжарки чаинок, заканчивая расфасовкой продукции. Предпринимателям в сборе сырья помогают школьники, которые с пользой проводят летние каникулы и получают заработную плату.

Далее врио Главы Якутии провел совещание по вопросам социально-экономического развития Хангаласского улуса. В ходе совещания от руководителей района поступили предложения по различным направлениям развития жизнедеятельности района. По итогам совещания Айсен Николаев отметил, что перед администрацией района поставлена задача по качественной подготовке Стратегии развития Хангаласского улуса на период до 2035 года.