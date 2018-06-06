Айсен Николаев ответил на вопросы нижнеколымчан о перспективах развития района

Врио главы Якутии Айсен Николаев встретился с главой района Иваном Суздаловым, руководителями и представителями общественности. Нижнеколымчане получили ответы на вопросы о паводковой обстановке и дальнейших перспективах развития района.



На привокзальной площади Айсен Сергеевич встретился с руководителями и представителями общественности. В частности, нижнеколымчан интересовала паводковая обстановка в колымских районах, а также вылет пассажиров из аэропорта Черский, который в настоящее время закрыт для самолетов АН-24. Врио главы Якутии отвечал прямо и открыто на все вопросы жителей района.

Постепенно тема встречи стала отходить от текущей ситуации к общим перспективам развития района, в том числе к необходимости строительства собственной электростанции в Черском, поддержке оленеводческой отрасли района, строительству круглогодичной дороги на Чукотку. Был поднят вопрос работы Арктического колледжа народов Севера, который готовит кадры для традиционных отраслей северян.