Айсен Николаев отстаивает интересы Якутии в Москве

Сегодня, 9 июля, врио Главы Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой вылетел в Москву для решения наиболее острых вопросов социально-экономического развития региона.В течение недели врио Главы региона примет участие в федеральных мероприятиях, а также проведет ряд рабочих встреч с руководителями министерств.

В рамках рабочей командировки запланированы встречи Айсена Николаева с

первым заместителем Председателя Правительства РФ – министром финансов РФ Антоном Силуановым, министром МЧС России, генерал-лейтенантом Евгением Зиничевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.

Также врио Главы республики в рамках подготовки к ВЭФ выступит на экспертном круглом столе «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения».

Отметим, что это первая рабочая командировка Айсена Николаева в Москву, после его назначения врио Главы Якутии.