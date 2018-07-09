Айсен Николаев отстаивает интересы Якутии в Москве

Сегодня, 9 июля, врио Главы Якутии Айсен Николаев с рабочей командировкой вылетел в Москву для решения наиболее острых вопросов социально-экономического развития региона.В течение недели врио Главы региона примет участие в федеральных мероприятиях, а также проведет ряд рабочих встреч с руководителями министерств.
В рамках рабочей командировки запланированы встречи Айсена Николаева с
первым заместителем Председателя Правительства РФ – министром финансов РФ Антоном Силуановым, министром МЧС России, генерал-лейтенантом Евгением Зиничевым и министром транспорта РФ Евгением Дитрихом.
Также врио Главы республики в рамках подготовки к ВЭФ выступит на экспертном круглом столе «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: проблемы и решения».
Отметим, что это первая рабочая командировка Айсена Николаева в Москву, после его назначения врио Главы Якутии.
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