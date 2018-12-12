Айсен Николаев открыл деловую сессию «Инвестируй в Якутию» в Москве

Глава Якутии Айсен Николаев сегодня в Постоянном представительстве республики при Президенте РФ открыл деловую сессию «Инвестируй в Якутию».

Мероприятие проходит в рамках Дней Дальнего Востока в Москве в двух форматах – презентациях инвестиционных проектов и b2b-встречах.

Приглашенные – потенциальные инвесторы – узнают про преимущества ведения бизнеса в Якутии. Им будут представлены 13 инвестиционных проектов, которые уже сегодня могут быть реализованы в республике.

Глава Якутии Айсен Николаев, приветствуя участников деловой сессии, выразил уверенность, что сессия послужит развитию контактов с деловыми партнёрами и укреплению международных связей.

Он отметил, что инвестиционная политика республики нацелена на активное привлечение инвесторов, ускорение технологического развития, построение цифровой экономики, которая будет обеспечивать промышленный рост и появление новых современных производств на территории крупнейшего региона РФ. Как он подчеркнул, «у республики есть серьезный задел для прорывного развития».

«Якутия обеспечивает 23 процента совокупного валового регионального продукта, 39 процентов частных привлеченных инвестиций, 35 процентов налоговых поступлений в федеральный бюджет от Дальнего Востока, входит в топ-10 регионов РФ по инвестициям на душу населения, порядка 400 тыс рублей на человека», – рассказал лидер Якутии.

Республика Саха (Якутия) – самый крупный регион Российской Федерации с огромным инвестиционным потенциалом. Здесь добывается примерно четверть всех алмазов мира. В глобальном смысле Якутия является одновременно и плацдармом России для дальнейшего экономического освоения Северо-Востока Евразии и форпостом всего человечества в обживании громадных территорий с самым суровым в северном полушарии климатом. По итогам 2017 года ВРП республики составил 914 млрд. рублей. Регион делает ставку на рост ВРП за счет суммарного эффекта традиционного и новых сегментов экономики.

Модератором деловой сессии выступила помощник заместителя председателя правительства – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Анна Акпарова.

В ходе мероприятия проводятся презентации инвестиционных проектов «Строительство ГОК «Инаглинский» по добыче угля и производству угольного концентрата», «Строительство шахты «Восточная Денисовская» и обогатительной фабрики по производству угольного концентрата» резидента ТОР «Южная Якутия» ООО «Колмар груп», «Строительство канализационного коллектора №3 в г.Якутске» АО «Водоканал», «Производство сжиженного природного газа и распределённая генерация. Потенциал экспорта в Северо-Восточную Азию» ООО «Сжиженный природный газ» и ООО «СиТЭК».

Также презентуются инвестпроекты в области нефтегазовой промышленности: «Производственный комплекс для переработки углеводородов в г.Алдан РС(Я)», «Разведка и освоение нефтегазовых участков в Западной Якутии», «Производство электроэнергии и сжиженных газов на базе ресурсов природного газа южного борта Лено-Анабарского прогиба», проект по освоению месторождения россыпного олова ручья Тиряхтях, а также инвестиционные проекты в сфере лесопромышленного комплекса «Предприятие по производству топливных гранул мощностью 25 тонн/час», «Оптимизация и расширение производственных возможностей ООО Лесопромышленный комплекс «Алмас».

О том, как превратить холод в конкурентное преимущество расскажет генеральный директор ООО «Испытательный полигон СВФУ» Иван Ноев. Проект «Система цифрового маркетинга и аналитики поведения посетителей в торговых точках #whocame wifi» представит генеральный директор ООО «Каунт Технолоджис» Баир Дарбашкеев. Советник Департамента финансовых отношений Минфина России Екатерина Романчук проинформирует о финансировании многосторонних банков развития.

В заключение деловой сессии «Инвестируй в Якутию» будут подписаны соглашения о взаимодействии.