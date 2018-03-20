Айсен Николаев опять в лидерах медиарейтинга мэров столиц ДВ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за февраль 2018 года
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:
Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс
1. 0 ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич глава города Владивосток 12 199,0
2. 0 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич глава города Якутск 3 071,1
3. 0 НАДСАДИН Сергей Александрович глава города Южно-Сахалинск 2 080,2
4. +1 СОКОЛОВ Александр Николаевич глава города Хабаровск 1 538,1
5. +3 ГРИШАН Юрий Федорович глава города Магадан 1 506,0
6. 0 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович глава города Биробиджан 1 353,0
7. 0 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич глава города Петропавловск-Камчатский 567,0
8. -4 КАЛИТА Валентина Сергеевна глава города Благовещенск 330,0
9. 0 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович глава города Анадырь 78,3
Комментарии:
Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий ВЕРКЕЕНКО (Владивосток), Айсен НИКОЛАЕВ (Якутск) и Сергей НАДСАДИН (Южно-Сахалинск).
СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко снял с аукционных торгов объекты Владивостокской крепости. Также СМИ сообщали, что инициативные жители Владивостока предложили назвать одну из улиц именем погибшего в Сирии уроженца города майора Романа Филипова, организация «Гражданский патруль» направила соответствующие обращения главе Владивостока Виталию Веркеенко.
Помимо этого Виталий Веркеенко сообщил, что сферу общественного транспорта в городе ждут большие изменения.
Глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение найти хозяев заброшенных автомобильных кузовов и обязать их вывезти кузовы на свалку.
Помимо этого Айсен НИКОЛАЕВ, выступая на IX Всемирном форуме городов в Куала-Лумпур, сообщил, что в сотрудничестве с ООН-Хабитат Якутск может стать опорным центром программы профилирования жизнеспособности городов в арктической зоне, масштабируя программы устойчивого развития в северных городах во всем мире.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с жителями Новоалександровска. Также СМИ сообщали, что Сергей Надсадин поздравил с профессиональным праздником сахалинских авиаторов.
Методика:
1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.
2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
3. Период исследования: февраль 2018 года.
4. Данные для рейтинга рассчитаны 16.03.2018.
*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.
При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:
• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.
Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.
Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.
О компании «Медиалогия»
«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.