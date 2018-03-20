Айсен Николаев опять в лидерах медиарейтинга мэров столиц ДВ

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за февраль 2018 года

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Первые лица столиц субъектов Дальневосточного федерального округа в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Столица субъекта МедиаИндекс

1. 0 ВЕРКЕЕНКО Виталий Васильевич глава города Владивосток 12 199,0

2. 0 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич глава города Якутск 3 071,1

3. 0 НАДСАДИН Сергей Александрович глава города Южно-Сахалинск 2 080,2

4. +1 СОКОЛОВ Александр Николаевич глава города Хабаровск 1 538,1

5. +3 ГРИШАН Юрий Федорович глава города Магадан 1 506,0

6. 0 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович глава города Биробиджан 1 353,0

7. 0 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич глава города Петропавловск-Камчатский 567,0

8. -4 КАЛИТА Валентина Сергеевна глава города Благовещенск 330,0

9. 0 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович глава города Анадырь 78,3

Комментарии:

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Виталий ВЕРКЕЕНКО (Владивосток), Айсен НИКОЛАЕВ (Якутск) и Сергей НАДСАДИН (Южно-Сахалинск).

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных первых лиц столиц субъектов:

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко снял с аукционных торгов объекты Владивостокской крепости. Также СМИ сообщали, что инициативные жители Владивостока предложили назвать одну из улиц именем погибшего в Сирии уроженца города майора Романа Филипова, организация «Гражданский патруль» направила соответствующие обращения главе Владивостока Виталию Веркеенко.

Помимо этого Виталий Веркеенко сообщил, что сферу общественного транспорта в городе ждут большие изменения.

Глава Якутска Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение найти хозяев заброшенных автомобильных кузовов и обязать их вывезти кузовы на свалку.

Помимо этого Айсен НИКОЛАЕВ, выступая на IX Всемирном форуме городов в Куала-Лумпур, сообщил, что в сотрудничестве с ООН-Хабитат Якутск может стать опорным центром программы профилирования жизнеспособности городов в арктической зоне, масштабируя программы устойчивого развития в северных городах во всем мире.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин встретился с жителями Новоалександровска. Также СМИ сообщали, что Сергей Надсадин поздравил с профессиональным праздником сахалинских авиаторов.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 43 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

3. Период исследования: февраль 2018 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 16.03.2018.

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.