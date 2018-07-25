Айсен Николаев: «Оптимизация – это повышение эффективности, а не сокращение работников»

Вопрос оптимизации сегодня волнует многих людей, особенно в селах, где зачастую бюджетники являются самыми защищенными категориями работников. Недавнее письмо, разосланное Центром стратегических исследований республики в бюджетные учреждения, вызвало много вопросов, ведь под оптимизацией люди обычно понимают сокращение работников. Сработал принцип испорченного телефона, когда неправильно понятая информация, как снежный ком обросла слухами и страхами.

Во время рабочих поездок врио Главы Якутии Айсену Николаеву неоднократно задавали этот вопрос. Вот и при осмотре здания народного театра имени Дмитрия Ходулова в с. Майя Мегино-Кангаласского улуса директор театра Спиридон Григорьев попросил врио Главы Якутии Айсена Николаева разъяснить ситуацию.

«Оптимизация – это не сокращение работников. Такая задача не стоит, и мы ее ни перед кем не ставим. Оптимизация – это улучшение качества работы и максимально эффективное использование имеющихся ресурсов, — ответил Айсен Сергеевич. – Хочу подчеркнуть, что Центр стратегических исследований республики направляет в бюджетные учреждения рекомендации, а не распоряжения для обязательного исполнения. Предприятия должны сами решать, как сделать это лучше».

Речь идет не о сокращении работников бюджетной сферы, речь идет о хозяйском отношении к отрасли. Поэтому сегодня нужно, чтобы каждое бюджетное учреждение, каждый район разработали комплекс мер по снижению неэффективных платежей и расходов.

Прежде всего нужна полная инвентаризация имущества учреждений образования, социально-культурной сферы, затем важно сверить полученные данные с Регистрационной палатой. Следует избавиться от старых неиспользуемых транспортных средств, зданий, стоящих на балансе бюджетных учреждений, посмотреть загруженность помещений, в том числе спортивных залов, и максимально ее использовать. Все это позволит сделать работу отрасли более эффективной и снизить для бюджета стоимость, в том числе обучения учеников. Сегодня в некоторых школах она доходит до двух миллионов рублей в год на одного ученика при нормативе от 350 до 400 тысяч рублей. Есть о чем думать и над чем работать.