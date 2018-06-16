Айсен Николаев оказал высокое доверие Алексею Дьячковскому

Экс-зампреду правительства Алексею ДЬЯЧКОВСКОМУ, освобожденному с поста на этой неделе, оказано высокое доверие. Его врио главы республики назначит начальником своего предвыборного штаба. Об этом Айсен НИКОЛАЕВ только что заявил на партийной конференции едионороссов в Татте, передают SakhaLife с места событий. Алексей Прокопьевич родом как раз из Татты. Николаев и Дьячковский знакомы давно, еще с 90-ых годов. Назначение начальником штаба — это высокое доверие и огромная ответственность.





Сегодня, 16 июня врио главы работает в Таттинском улусе. Он посетил юбилейный ысыах, посвященный 125-летию государственного деятеля и классика якутской литературы П.А. Ойунского. После церемонии открытия ысыаха объехал села Чымнай и Харбалах, пострадавшие от паводка, встретился с жителями, осмотрел дамбу в селе Чымнай, о чем сообщил в соцсети. Так же врио главы встретился с однопартийцами.







Напомним, что 9 сентября состоятся досрочные выборы главы Якутии. Айсен НИКОЛАЕВ, естественно, примет в них участие. Сегодня он озвучил начальника своего штаба. С высокой долей вероятности можно прогнозировать победу Айсена НИКОЛАЕВА на этих выборах.

Традиционно, победивший кандидат предлагает начальнику своего штаба одно из самых престижных мест в системе власти. Так что после победы на сентябрьских выборах ждем взлета Алексея ДЬЯЧКОВСКОГО. При условии, что врио главы наберет на выборах достойные проценты. Установка будет, надо полагать, победить красиво и убедительно.