Айсен Николаев официально вступил в предвыборную гонку

Айсен Николаев официально стал кандидатом на должность главы городского округа «город Якутск», выборы которого состоятся 10 сентября нынешнего года.

Удостоверение кандидата ему вручила председатель избирательной комиссии городского округа Алла Самойлова.

На сегодняшний день статус официальных кандидатов на должность главы столицы республики получили трое участников избирательной кампании. Кроме Айсена Николаева это народный депутат РС (Я) Гаврил Парахин, выдвинутый ЛДПР, а также Радий Васильев, который идет на выборы под флагом КПРФ. Еще четверо претендентов на участие в избирательной кампании по выборам главы Якутска, выдвинувшихся без поддержки политических партий, собирают подписи в свою поддержку.

Срок выдвижения кандидатов, до которого они должны представить в избирательную комиссию необходимые документы, включая подписи избирателей, истекает 31 июля.