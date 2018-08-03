Айсен Николаев оценил работу сельхозкооператива «Чурапча»

Врио главы Якутии сегодня, 3 августа, работает в Чурапчинском районе. В первой половине дня руководитель посетил села Хатылы и Мугудай, проинспектировал работу кооператива «Чурапча», цеха бутилированной воды и других объектов, сообщает корреспондент телеканала «Якутия 24».
В селе Хатылы Айсен Николаев посетил музей «Переселение». В комплексе увековечена трагедия принудительного переселения более пяти тысяч чурапчинцев на север в 1942 году.
«На сборы жителям дали три дня. На Севере, на берегу моря, их никто не ждал, многие погибли от голода и холода», — рассказала о трагедии директор музея Марфа Чичигинарова.
В музее хранится более 500 экспонатов, которые принадлежали переселенцам.
В стенах комплекса глава наслега Ульяна Атласова рассказала Айсену Николаеву о развитии наслега, показала проект строительства нового культурного центра.
В селе Мугудай врио главы нанес визит в цех бутилированной воды. Скважина в Мугудае обеспечивает водой весь Чурапчинский район и соседний Таттинский.
Руководитель региона проинспектировал сельскохозяйственный потребительский кооператив «Чурапча», где посетил мясоперерабатывающий комбинат, убойный цех и ледник.
«Сегодня перед сельхозкооперативом «Чурапча» стоит задача выхода продукции на рынки Южной и Западной Якутии, севера республики. Необходимо, чтобы качество производства достигло такого уровня, чтобы продукция могла храниться до шести месяцев. Такой срок нам необходим, чтобы доставлять продукцию в удаленные районы. Также мы должны увеличить выпуск здоровой, экологически чистой продукции, чтобы она была доступна каждому жителю республики», — прокомментировал Айсен Николаев.