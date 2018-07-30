Айсен Николаев объявил благодарность шеф-повару

Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия
За заслуги в области строительного комплекса, общественного питания и популяризации якутской национальной кухни, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявить
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГАБЫШЕВУ Николаю Афанасьевичу, шеф-повару общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Шеф», город Якутск;
ДМИТРЬЕВОЙ Айсене Николаевне, начальнику отдела снабжения общества с ограниченной ответственностью «Адгезия», город Якутск.
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 26 июля 2018 года. № 600-РГ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.