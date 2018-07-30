Айсен Николаев объявил благодарность шеф-повару

Об объявлении благодарности Главы Республики Саха (Якутия За заслуги в области строительного комплекса, общественного питания и популяризации якутской национальной кухни, вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд объявить БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ГАБЫШЕВУ Николаю Афанасьевичу, шеф-повару общества с ограниченной ответственностью «Мастер-Шеф», город Якутск; ДМИТРЬЕВОЙ Айсене Николаевне, начальнику отдела снабжения общества с ограниченной ответственностью «Адгезия», город Якутск. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) А.НИКОЛАЕВ. 26 июля 2018 года. № 600-РГ

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