Айсен Николаев объяснил, что с его рукой

Якутяне внимательно наблюдают за врио главы республики. На фото с ысыаха Олонхо, проходящего в Алдане, якутяне обратили внимание, что правое запястье Айсена НИКОЛАЕВА перебинтовано. Народ обеспокоен и гадает в соцсетях, что бы это значило.





SakhaLife связался с врио главы республики и задал этот вопрос. Айсен Николаев ответил: «Дело житейское, просто порезал ладонь, когда занимался мелким ремонтом дома. Спасибо за беспокойство, все в порядке!».