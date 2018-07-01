Айсен Николаев объяснил, что с его рукой

Якутяне внимательно наблюдают за врио главы республики. На фото с ысыаха Олонхо, проходящего в Алдане, якутяне обратили внимание, что правое запястье Айсена НИКОЛАЕВА перебинтовано. Народ обеспокоен и гадает в соцсетях, что бы это значило.
SakhaLife связался с врио главы республики и задал этот вопрос. Айсен Николаев ответил: «Дело житейское, просто порезал ладонь, когда занимался мелким ремонтом дома. Спасибо за беспокойство, все в порядке!».
Источник: Екатерина ВАСИЛЬЕВА. Сетевое издание SAKHALIFE.RURU. Фото с сайта Ил Тумэна.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.