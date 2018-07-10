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10 июля 2018, 17:54
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Айсен Николаев обсудил вопросы бюджета Якутии с первым зампредом правительства РФ

В ходе рабочей поездки в Москву врио главы республики Айсен Николаев встретился с первым вице-премьером Правительства РФ — министром финансов РФ Антоном Силуановым.

Встрече Николаева и Силуанова предшествовало совещание с участием первого заместителя министра финансов РФ Леонида Горнина, заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, гендиректора АК АЛРОСА Сергея Иванова.

В ходе совещания, а затем встречи, в первую очередь обсуждались вопросы сбалансированности бюджета республики.

Детальный разговор состоялся по вопросам повышения заработной платы, доведения минимального уровня заработной платы до МРОТ, срокам доведения до региона федеральных дотаций, ликвидации последствий паводка.

«С учетом дополнительных дивидендов компании АЛРОСА, которые будут поступать до конца года, ситуация выглядит гораздо более оптимистично, чем еще месяц назад» — отметил Айсен Николаев по итогам встречи.

Руководитель республики также сообщил, что дотации федерального бюджета будут доведены до республики в опережающем порядке. «Это очень важно, потому что как раз в июле-августе мы должны решать вопросы, которые нельзя откладывать: например, вопросы, связанные с северным завозом».

Также подробно был рассмотрен вопрос по объектам федеральной адресной инвестиционной программы. “Правительство республики должно усилить работу по доказательной базе необходимости тех или иных объектов не только республиканской, но и федеральной собственности, в том числе проектов по реконструкции нашей аэропортовой системы” — сообщил Николаев.

На завершающей стадии также находится работа с федеральными министерствами по оказанию республике помощи по ликвидации последствий паводка.

Источник: Пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я).
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