Айсен Николаев обсудил с первым президентом вектор развития Якутии

Об этом врио главы Якутии сообщил в соцсети.

Человек, которого народ Республики Саха, и я в том числе, безмерно уважает — наш Первый Президент Михаил Ефимович Николаев. Он всегда меня поддерживал — делом, добрым словом, мудрым советом.

Сегодня поделился с ним своим видением дальнейшего развития республики, выслушал его мнение, некоторые моменты обсудили более подробно.

Несмотря на почтенный возраст, Михаил Ефимович далек от консерватизма и ретроградства, и взгляд его по-прежнему устремлен в будущее Якутии, достойное большей части великой державы.

От всей души хочу пожелать ему крепкого здоровья, и думаю, что и вы охотно присоединитесь к моим пожеланиям.