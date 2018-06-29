Айсен Николаев обсудил с Галиной Данчиковой вопросы развития территорий

Врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ встретился с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Галиной ДАНЧИКОВОЙ.

В ходе рабочей встречи был обсужден широкий спектр вопросов, касающихся развития сельского хозяйства, предпринимательства, социальной поддержки населения, требующий четкого взаимодействия всех уровней и ветвей власти.

Объектом для предметного разговора стал поселок Маган, проблемы и желания жителей которого хорошо известны Айсену Николаеву. Галина Данчикова, которая в ходе региональной недели депутата встретилась с населением Магана, отметила, что большая часть обращений граждан касалась развития инфраструктуры поселка – строительства водопроводов, коммуникаций, а также вопросов оформления земельных участков, поддержки сельского хозяйства и организации досуга.

На примере одного поселка Айсен Николаев и Галина Данчикова подробно обсудили проблемы землеотведения, характерные для многих муниципальных образований, поддержку предпринимателей, перспективы реализации сельскохозяйственной продукции. Отдельно были рассмотрены вопросы дальнейшего развития механизмов социальной поддержки населения.