Айсен Николаев обсудил c «Опорой России» проблемы предпринимателей Якутска

Проблемы предпринимателей Якутска обсудил глава Айсен Николаев на встрече с представителями ЕРО ООО «ОПОРА РОССИИ». Участие в беседе приняли активисты регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталья Местникова, Ирина Высоких и Афанасий Алексеев, заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства Петр Ефремов и начальник Департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Ирина Гаргач.

На встрече с главой города предприниматели подняли сразу несколько вопросов. В частности, речь шла о работе торгового центра «Набережный», незаконной точечной застройке, формировании муниципальных заказов, повышении уровня образования предпринимателей, резидентстве в ТОСЭР «Кангалассы».

Один из самых главных вопросов, которые поднимает сегодня предпринимательское сообщество – борьба с нелегальным бизнесом. Эта проблема равно волнует, как руководство города, так и самих предпринимателей.

Как отметил Айсен Николаев, сегодня действующее законодательство контролирует работу легального бизнеса, при этом не дает никаких механизмов и рычагов борьбы с нелегальным бизнесом. В результате, проигрывают все, а многие легальные предприниматели уходят в тень.

Важнейшим итогом встречи стало достижение договоренности о взаимодействии в вопросах борьбы с нелегальным предпринимательством. Стороны договорились сделать совместный анализ существующего законодательства и разработать план мероприятий, которые помогли бы бороться с нарушителями закона. Глава города также предложил включить представителей «ОПОРЫ РОССИИ» в состав совещательных органов при главе города.