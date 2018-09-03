Айсен Николаев обследовал состояние дамб реки Ирелях

Сегодня в ходе рабочей поездки в Мирнинский район врио главы Якутии Айсен Николаев ознакомился с состоянием акватории реки Ирелях.

Как доложил первый вице-президент — исполнительный директор АК «АЛРОСА» ПАО Игорь Соболев, компания восстановила дамбы на реке Ирелях, которые были размыты вследствие паводка, возникшего из-за аномально сильных осадков.

В течение первых нескольких дней после паводка была полностью восстановлена дамба №7. Это обеспечило процесс водоотведения по русловому каналу. Завершено восстановление дамбы №6, сейчас здесь ведутся работы по поднятию уровня дамбы выше проектных отметок.

«Восстановление и укрепление дамб позволило исключить водоприток в русло реки Ирелях. Кроме, того планируется проведение работ по увеличению пропускной способности русла реки Ирелях с тем, чтобы в будущем избежать повторения ситуации даже в случае подобных катастрофических осадков», — доложил Соболев.

По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, в реке Ирелях ниже драг в районе второй дамбы сохраняется средняя замутненность взвешенными веществами природного происхождения — мелкими частичками глины, торфа, песка и ила, которые должны рассеяться в ближайшие 3-4 дня.

Управление Роспотребнадзора по РС (Я) и Республиканский информационно-аналитический центр экологического мониторинга продолжают ежедневно проводить лабораторные исследования и анализы проб воды. Население районов, расположенных в бассейне реки Вилюй, обеспечивается чистой питьевой водой.