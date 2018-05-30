Сегодня, 30 мая Айсен НИКОЛАЕВ приступил к работе в качестве временно исполняющего обязанности главы Якутии. Как он признался журналистам во время пресс-подхода, день выдался «бурным».

Врио главы отметил, что правительство полностью не уходит в отставку в этой ситуации. Это будет только перед избранным главой республики. Так что в ближайшее время полной отставки правительства республики не будет.

В то же время, Айсен НИКОЛАЕВ обещал точечные кадровые изменения в правительстве.

Журналисты задали вопрос, коснется ли это министра финансов. На это Айсен Сергеевич ответил, что более точную информацию журналисты узнают в свое время.

И в самом деле, отправляемые в отставку министры будут узнавать об этом не из СМИ.