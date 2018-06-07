Айсен Николаев о том, как якутяне должны относиться к русскому языку

6 июня врио главы Якутии был в командировке в Колымских улусах, терпящих бедствие от паводка. Общеизвестно, что там с интернетом туго, да и некогда было руководителям, надо полагать. Потому пост о русском языке Айсен НИКОЛАЕВ написал в своем фейсбуке сегодня.

Вчера, 6 июня, был День русского языка. Для народа саха, как, думаю, и для любого из народов России и бывшего СССР, русский язык — это, прежде всего, язык, на котором создана великая русская литература, язык классиков, язык, на который переводилась национальная литература республик, чтобы ее смогли прочесть миллионы читателей. Язык международного общения, дающий доступ к высшему образованию практически в любом вузе постсоветского пространства. Безусловно, мы должны относиться к русскому языку, к его чистоте, к его сохранению с не меньшим уважением и не менее бережно, чем к родному. Потому что он и есть — наш второй родной язык.

Хочу поздравить с этим праздником мою первую учительницу, прекраcную русскую женщину — Валентину Николаевну ПЛАТОНОВУ. Уроженка города Моршанск Тамбовской области, она, как и многие, когда-то приехала в Якутию работать по распределению и обрела здесь вторую родину. Она и сейчас живет в Верхневилюйске.

Изъясняться по-русски грамотно, литературным языком, меня научила именно она. Многие сейчас не верят, но когда я пришел в первый класс и сел за первую парту, я говорил по-русски редко и мало. Валентина Николаевна прививала нам, ученикам верхневилюйской физматшколы, любовь к классической русской литературе и поэзии с младых ногтей, невзирая на возраст. Сама очень любила — и делилась. Она и сейчас, в свои 79 лет, способна читать наизусть стихи Пушкина и… Семена Данилова в переводе на русский. Это ее и мой любимый якутский поэт.

От всего сердца желаю Валентине Николаевне крепкого здоровья, жизненного благополучия и активного долголетия!