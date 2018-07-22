Айсен Николаев о Спортивных Играх народов Якутии: Уверен – все у нас получится!

Вчера в ходе рабочей поездки в Амгинский улус врио главы республики провел в районном центре заседание оргкомитета VII Спортивных Игр народов Якутии.

По итогам совещания Айсен Николаев сообщил, что подготовка к масштабному спортивному мероприятию идет в целом нормально. Стадион и многофункциональный зал в селе Амга практически построены.

Совместно с министерством экономики республики выработано решение по Бетюнгскому спортзалу для адаптивных видов спорта, которое позволит ввести объект к началу Игр.

Чапчылганский спортивный зал, строящийся по линии добрых дел, где будут проходить соревнования по мини-футболу, идет по графику. Замечания Управления строительного и жилищного надзора республики по качеству некоторых видов работ подрядчик должен учесть и исправить.

Кроме того, были рассмотрены капиталоемкие вопросы ремонта улично-дорожной сети села Амга, обеспечения электроснабжением и связью, размещения и питания гостей и участников Игр, благоустройства территорий.

Айсен Николаев особо отметил необходимость содействия со стороны амгинцев. Правительство Якутии выполнит все обязательства. «Видно, что администрация района и наслега серьезно относятся к задаче по достойному проведению Игр. Но самое главное — это участие самих граждан. Если амгинцы примут активное участие в благоустройстве и развитии территорий, примут эти Игры как собственные, уверен — все у нас получится», – сказал врио главы республики.