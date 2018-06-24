Айсен Николаев назвал новый символ Якутии

23 июня во время празднования Ысыаха Туймаады, врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ встретился с журналистами на праздничном пресс–подходе в своей Урасе в местности Ус Хатын.



Айсен Сергеевич на встрече отметил, что республика сейчас прочно ассоциируется с Ысыахом, так как праздник становится масштабнее и интереснее. Если раньше Якутию во многом связывали с алмазами, добычей полезных ископаемых, то нынче ее знают не только в связи с материальными ресурсами. По его словам, например, для сегодняшних гостей республики – представителей Правительства Японии, Якутия будет ассоциироваться, в первую очередь, с национальным праздником.

Врио главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев:

– Республика все прочнее налаживает связи с якутскими диаспорами. Вот уже третий год Ысыах проводят в Европе. В прошлом году отмечали в Словении, нынче в Калининграде, в следующем году планируется в Турции. Радует, что наши соотечественники собираются и в далеких странах, не забывают свои традиции.

В этом году я пришел как гость, а не как мэр города. Было очень волнительно на открытии Ысыаха. В моей жизни ни одно выступление не давалось так тяжело, как сегодня. Выражаю благодарность всем, кто пришел и поддержал, жителям и гостям Якутска за активное участие в праздновании.

Когда я стал мэром в 2012 году, все было не так просто. И в том выступлении я отметил, что мы сплотимся ради любимого города и преобразим его, будем гордиться нашей столицей.



Раньше Ус Хатын выглядел намного иначе: старые трибуны, помосты, местность была маленькой. Но сегодня мы превратили Ысыах в праздник мирового уровня. Хочу сказать, что без жителей города, мы бы не справились. Сейчас мы большой сплоченной командой будем работать во благо республики, и будем гордиться уже ею.

Чтобы я посоветовал взять туристам на память про Ысыах? Тепло солнца, которая заряжает нас целый год. Мы верим, что именно в этот день Боги близки к нам. Вы были сегодня свидетелями благодати, которая снизошла на нас. Буквально в течение десяти минут, как прозвучал алгыс, тучи разошлись.

А из сувениров, можно купить национальную посуду – чорон, сейчас его делают не только из дерева, но и из фарфора, а совсем недавно мне подарили даже чугунный, ювелирные изделия с бриллиантами, есть также у нас много вкусностей – начиная от якутского чая, заканчивая жеребятиной и молочными продуктами. Но самое главное, надо взять с собой памятные воспоминаю о нашем празднике и дивном, красивом крае.

