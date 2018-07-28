Айсен Николаев сказал, что думает о Намском улусе

В ходе рабочей командировки в Намский улус врио Главы Якутии Айсен Николаев ознакомился с социальными учреждениями. В первой половине дня врио Главы региона посетил Республиканский музей истории государственности РС (Я) им. М.К.Аммосова, где возложил живые цветы к памятнику выдающемуся государственному и общественному деятелю Максиму Кировичу Аммосову.

В с. Намцы Айсен Николаев посетил столярную мастерскую семьи Ивановых, которые занимаются изготовлением мебели, срубов, досок, стройматериалов. «В основном, мы выполняем заказы населения, изготавливаем различную мебель по индивидуальному дизайнерскому заказу, это столы, стулья, шкафы. Также к нам обращаются за строительными материалами. Цех без работы не стоит, поэтому дела идут хорошо, производство налажено», — рассказывают братья Ивановы.

Далее врио Главы региона посетил трехэтажное современное здание Центральной районной больницы, где провел встречу с медицинским коллективом. Главный врач Намского улуса Иван Замятин рассказал, что мощность поликлиники составляет 400 посещений в смену. Амбулаторный прием детского населения ведут 4 педиатрических, взрослого населения 3 терапевтических участка. Прием пациентов также ведут специалисты узкого профиля.

Следующим пунктом объезда стала Республиканская специализированная Детско-юношеская спортивная школа. Здесь для детей и юношества проводятся занятия по волейболу, легкой атлетике, шашкам и вольной борьбе.

В с. Намцы Айсен Николаев посетил Бизнес-инкубатор и ознакомился с деятельностью его резидентов. «В настоящее время на 600 кв. м. размещены 10 резидентов, которые предоставляют населению востребованные услуги фотоателье, салона красоты, пошива и ремонта одежды, цеха по производству полуфабрикатов», — отмечает руководитель Центра поддержки предпринимательства Намского улуса Борис Бугаев.

После посещения социальных объектов Айсен Николаев провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития Намского улуса. «Хочу отметить, что и в Намском улусе, и в других районах республики, где я побывал с рабочим визитом, Стратегия социально-экономического развития района рассматривается только в призме одного района. Это ошибочное решение. Сегодня мы должны рассматривать вопросы развития районов в контексте развития крупных территорий. Например, Намский улус должен развиваться в агломерации центральной Якутии. Только в этом случае мы сможем добиться более существенных результатов. Также Намский улус испокон веков является одним из крупнейших сельскохозяйственных районов республики, поэтому развитию отраслей сельского хозяйства здесь должно уделяться особое внимание», — отметил врио Главы Якутии Айсен Николаев.