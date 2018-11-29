Айсен Николаев: На ярмарке в Москве будет представлена лучшая в мире белорыбица из Якутии

Глава Якутии рассказал о проектах Якутии на Днях Дальнего Востока в Москве.

Айсен Николаев принял участие в пресс-конференции агентства ТАСС по подготовке ко Дням Дальнего Востока в Москве. Он рассказал о проектах, которые представит республика в столице страны, и отметил, что для дальневосточных регионов важно проведение этого мероприятия.

«Уверен, что жителям города, инвесторам, экспертам понравится мероприятия Дней Дальнего Востока. Что касается ярмарки на Тверской, считаю, ее надо обязательно посетить. Там будет вкусно и интересно», — сказал Айсен Николаев, говоря о гастрономической ярмарке. Он отметил, что регионы договорились сделать упор на рыбную продукцию.

«На ярмарке будет представлена лучшая в мире белорыбица из Якутии. Предприятия республики привезли около 10 тонн рыбы. Считаю, что это хороший подарок для новогоднего стола москвичей», — поделился глава республики.

Айсен Николаев рассказал о культурной программе, отметив, что именно в Якутске 1 декабря официально зажжется первая елка страны в рамках фестиваля «Земля начинается в Якутии». Также он отметил, что запланирован ряд круглых столов с участием экспертов, деловых кругов.

«Будут проведены круглые столы по развитию Якутии до 2032 года, где мы обсудим развитию туризма и инновационных стартапов. IT-столицей Дальнего Востока является, безусловно, Якутск. Будет представлено множество стартапов, организован отдельный круглый стол по развитию несырьевой экономики. Нашей республике есть что продвигать, начиная от продуктов — заканчивая ювелирными изделиями», — сказал руководитель республики.

Он выразил уверенность, что мероприятия послужат важной цели — чтобы больше людей понимали необходимость развития Дальнего Востока и больше людей приняли участие в достижении этой цели.

Телеканал «Якутия 24» проводил прямую трансляцию пресс-конференции.

Дни Дальнего Востока пройдут с 3 по 15 декабря.