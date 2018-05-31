Айсен Николаев на телерадиомарафоне и 1 миллион рублей от «Японца»

Как известно, сегодня идет телерадиомарафон «Всем миром» для сбора средств для пострадавших от паводка жителей республики. Он стартовал на радио «Тэтим» в 7 утра. После обеда марафон переместился в студию НВК «Саха» и на площадь Ленина, где сейчас еще идет грандиозный концерт «звезд» эстрады, оперы, классической музыки.

Самые потрясающие события телерадиомарафона – в мини-павильон НВК «Саха» прямо на площади Ленина пришел новый исполняющий обязанности главы региона Айсен НИКОЛАЕВ.

— Я не мог не прийти на телерадиомарафон «Всем миром» и не призвать помочь жителям, пострадавшим от наводнения. Тем более, как только президент Владимир ПУТИН назначил меня врио главы республики, я первые решения посвятил именно ликвидации последствий разрушительного наводнения, – сказал он.

А в студии НВК «Саха» буквально полчаса назад – новая сенсация. Генеральный директор Автоцентра «Японец» Афанасий АЛЕКСЕЕВ положил в ящик для пожертвований 1 миллион рублей наличными.

О телемарафоне сообщили многие федеральные СМИ. Особое внимание уделили СМИ Дальнего Востока. Организаторы надеются, что помощь наших соседей тоже подоспеет.

Организаторы телемарафона – НВК «Саха», Общественная палата РС(Я), Министерство культуры и духовного развития РС(Я), при поддержке Министерства связи и информационных технологий РС(Я). Телерадиомарафон проводится по инициативе Оперативного штаба Амгинского землячества.

Главная цель марафона собрать деньги. На этот час в радиостудии, на площади Ленина, посредством СМС собрано 5 117 000 рублей. Но это далеко не полная сумма средств.