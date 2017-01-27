Айсен Николаев: На съезде  были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов

21 и 22 января в Москве состоялся XVI отчетно-выборный съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участие в котором приняли более трех тысяч человек, в том числе 728 делегатов, 450 представителей региональных отделений Партии, делегаты от местных и первичных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ», представители федеральных и региональных СМИ.

Участник съезда Партии, член регионального политсовета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря ЯРО Партии, глава ГО «Город Якутск» Айсен НИКОЛАЕВ:

— XVI съезд «ЕДИНОЙ РОССИИ» в полной мере подтверждает роль Партии в российской политической системе. Программа Партии, представленная на парламентских выборах, стала серьезным комплексным документом, который определял направление социально-экономического развития. Она была разработана при взаимодействии с серьезными экспертами.

На съезде были предложены решения ключевых вопросов благоустройства городов. Так, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин отметил, что Партия проведет «донастройку» сферы ЖКХ, для того чтобы граждане жили в комфортной среде и получали коммунальные услуги современного уровня. Резкого изменения «правил игры» в этой сфере партийцы не допустят, так как созданные условия, в том числе, в плане законодательства, уже дают положительные результаты, например, по ремонту многоквартирных домов, а очередная «революция» может только затормозить развитие сферы и повышения уровня благосостояния населения. Одной из ключевых задач, поставленных перед партийцами населением, является обустройство дворов и парков. В этой связи Партия запускает партийный проект по благоустройству дворовых территорий и созданию комфортной городской среды. В федеральном бюджете на эти цели фракцией «Единая Россия» предусмотрено 20 млрд рублей.