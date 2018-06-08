Айсен Николаев на прямой линии президента Путина

За четыре с лишним часа прямой линии Владимир ПУТИН успел ответить на более 80 вопросов. Всего же поступило более двух миллионов вопросов разными способами: телефонные звонки, электронные письма, соцсети, прямые включения, вопросы ведущих и др. Среди них прозвучал вопрос из Якутии, в ходе ответа на который в эфире показали якутскую площадку с врио главы республики Айсеном НИКОЛАЕВЫМ. Вот как об этом рассказывает ЯСТА.

Айсен Николаев заверил Путина, что понижения зарплат в Якутии не будет



Во время прямой линии президент России Владимир ПУТИН получил звонок от жителя Якутии, который сообщил о том, что не успели зарплаты повыситься, как их урезали до прошлогоднего уровня. По словам главы государства, зарплаты должны не просто сохраняться, но и повышаться.

Преподаватель из Якутии Михаил ВАГАНОВ задал вопрос Владимиру Путину: «Согласно майским указам моя зарплата повысилась с 1 января 2018 года до 60 тысяч рублей, но это продлилось всего 3 месяца. Она снова уменьшилась. Сказали, что было распоряжение сохранить среднюю зарплату по региону в течение первого квартала 2018 года. Повышение носит только временный характер или должно сохраниться?».

Путин ответил, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене и звене среднего профессионального образования или высшей школы, должны быть не только сохранены, но и приумножены.

«Они должны двигаться дальше в сторону повышения в связи с увеличением средней заработной платы по региону или по отрасли. То, о чем вы говорите, связано с началом нового финансового года. Я предупреждал об этом этом коллег в регионах РФ: ни в коем случае нельзя опускать эту планку, нужно двигаться в соответствии с ростом доходов населения«, — подчеркнул Путин.

По его словам, этот вопрос обсудят на одном из ближайших госсоветов. Глава государства попросил администрацию и правительство России проанализировать ситуацию и доложить о происходящем.



«Мы в данной ситуации разберемся. Повышение заработной платы у нас в республике произошло. Никакого уменьшения быть не должно», — сказал Айсен НИКОЛАЕВ.

Владимир Путин в прямом эфире связался с врио главы Якутии Айсеном Николаевым, который заверил, что проконтролирует решение вопроса вместе с министерством образования и науки.