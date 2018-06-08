Айсен Николаев, на ночь глядя, начал разбираться с вопросом Путину

Прямая линия президента России длилась четыре с лишним часа, и закончилась после 22 часов по якутскому времени. Врио главы Якутии, на ночь глядя, сразу же стал разбираться в сути вопроса, прозвучавшего из Якутии. Вот что Айсен НИКОЛАЕВ написал в соцсети.

Во время прямой линии Президент России поручил мне разобраться с зарплатами бюджетников в республике. Вопрос Путину задал преподаватель нашего финансово-экономического колледжа Михаил Ваганов — по его словам, через некоторое время после повышения, этой весной, зарплата обратно понизилась. Уже начали разбираться, почему такое произошло, и насколько системна эта ошибка. Сразу после прямой линии связался с заместителем председателя правительства Дьячковским, и министром образования Егоровым, и заместителем прокурора Республики Саха (Якутия) Ивановым.

Пока в первом приближении ситуация выглядит так: судя по всему, в 1 квартале 2018 года премии и стимулирующие выплачивались ежемесячно, а затем колледж перешел на ежеквартальный режим премий и стимулирующих выплат.

Пользователи соцсети выразили восхищение такой оперативностью. Другие возмутились происходящим и посоветовали привлечь прокуратуру. Впрочем, это врио главы уже сделал. Как заметки на полях, новая аватарка зампреда правительства Алексея ДЬЯЧКОВСКОГО, который он обновил как раз во время прямого эфира президента. Судя по ней, настроение у зампреда правительства отпускное и спортивное.

