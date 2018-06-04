Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников

Якутия должна отказаться от мероприятий праздничного характера в связи со сложной экономической ситуацией в регионе. Об этом сказал врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе совещания, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

«Мы пересмотрим все мероприятия праздничного характера. Если по каким-то направлениям финансирование будет не открыто и ситуация будет тяжелой, мы должны от праздников отказаться. В начале 2000-х праздников было мало, но Якутия продолжала развиваться», — сказал Николаев.

Он добавил, что если проводить праздники, то не за счет регионального и государственного бюджета.

При этом Айсен Николаев отметил необходимость рассмотрения деятельности координационных советов и оргкомитетов по различным мероприятиям.

«Необходимо понять насколько они сейчас нужны, насколько они соответствуют времени, есть ли в них необходимость. Если такая необходимость есть, нужно внести изменения в кадровом составе», — отметил он.