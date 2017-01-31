Айсен Николаев — лидер медиарейтинга за 2016 год

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Дальневосточного федерального округа за 2016 год.

Лидерами медиарейтинга первых лиц столиц субъектов ДФО стали Айсен НИКОЛАЕВ (Якутск), Александр СОКОЛОВ (Хабаровск) и Сергей НАДСАДИН (Южно-Сахалинск).

Методика:

• В медиарейтинг вошли действующие главы столиц и главы администраций столиц субъектов Дальневосточного федерального округа на период составления рейтинга.

• Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 37 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

• Период исследования: январь — декабрь 2016 года.

• Данные для рейтинга рассчитаны 11.01.2017.

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

• влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система «Медиалогия» оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

О компании «Медиалогия»

«Медиалогия» — независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиаанализе в реальном времени. «Медиалогия» решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций.

http://www.mlg.ru/ratings/mayors/