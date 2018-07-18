Айсен Николаев: Ленский мост решит практически все проблемы транспортной доступности

«Сейчас в Минфине постоянно говорят, что у нас большие затраты на северный завоз. Если бы был построен мост, то можно было бы завозить грузы на Север в разы дешевле», – заявил в интервью ТАСС врио Главы Якутии Айсен Николаев.

Решение по строительству моста через реку Лену появилось десять лет назад. В 2008 году была подготовлена проектно-сметная документация совмещенного моста, пройдена государственная экспертиза. Уже после этого начались долгие споры: строить мост или тоннель. В итоге жизненно необходимый для Якутии мост до сих пор не построен.

«Проект этого строительства уже достаточно проработан, и мы считаем, что мост решил бы практически все проблемы транспортной доступности, которые сегодня есть в регионе», – сказал Айсен Николаев. – Ленский мост позволит соединить три федеральные дороги: «Колыма», «Лена», «Вилюй», речной порт и международный аэропорт в Якутске. В результате административный центр республики и поселок Нижний Бестях превратятся в большую агломерацию, стоящую на разных берегах реки Лены».

Сегодня Россия по Лене соединена только узкой полосой Транссиба, БАМа и автодороги Чита — Хабаровск недалеко от южной границы. На север же, на несколько тысяч километров, страна разделена рекой Леной. Строительство моста позволит геостратегически соединить восток и запад России по центру реки Лены.

Следует отметить, что по сравнению с проектом строительства моста на Сахалине и другими аналогичными проектами стоимость Ленского моста существенно ниже и составляет около 50–60 млрд рублей.