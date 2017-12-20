Айсен Николаев и Александр Ким-Кимэн подписали соглашение о сотрудничестве

19 декабря глава города Якутска Айсен Николаев и председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Ким-Кимэн подписали Соглашение о сотрудничестве.

Глава Якутска обозначил важность сотрудничества Окружной администрации с ЯРО «Ассоциация юристов России» не только по вопросам развития нормотворческого законодательства муниципального и республиканского уровня, но и повышения правовой грамотности населения, оказания бесплатной юридической помощи, расширения правовых инициатив.

«Соглашение между Якутским региональным отделением «Ассоциации юристов России» и нашим городом крайне важно и необходимо. Сотрудничество, которое уже установлено с юридическим сообществом республики, с подписанием данного соглашения выйдет на более высокий уровень, что позволит проводить системную работу в части правовой просвещенности населения, повышения правовой культуры, получения методических рекомендаций при разработке нормативных правовых актов и юридических документов по вопросам местного самоуправления», — сказал Айсен Николаев.

Председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Ким-Кимэн отметил положительный опыт города Якутска в части формирования гражданского общества, укрепления правовой культуры населения, взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти в сфере нормотворчества, правоприменения и мониторинга законодательства по вопросам местного самоуправления. Он также внес предложение рассмотреть возможность создания местного отделения ЯРО ООО «Ассоциация юристов России».

Соглашение предусматривает содействие развитию системы юридической помощи и правовых условий участия населения в муниципальном нормотворчестве, создания эффективной системы взаимодействия сторон по оказанию бесплатной юридической помощи, подготовке и повышению квалификации юридических кадров, обмен опытом между специалистами Окружной администрации города Якутска и ЯРО «Ассоциация юристов России».

В ходе торжественного мероприятия отличившимся сотрудникам Правового департамента и юристам структурных подразделений Окружной администрации города Якутска от имени ЯРО «Ассоциации юристов России» и руководства Окружной администрации были вручены дипломы и благодарственные письма.