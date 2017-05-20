Айсен Николаев и 40 отцов с детишками посадили 50 деревьев в школьном дворе

Сегодня по всей стране проходит экологическая акция «Всероссийский день посадки леса».

В связи с климатическими особенностями в Якутске акция пройдет в несколько этапов и продлится до осени. Первый этап стартовал накануне и будет продолжен до конца следующей недели. На него выйдут свыше 500 сотрудников исполнительных органов государственной власти РС (Я), более 300 работников Окружной администрации, а также представители общественных организаций, образовательных учреждений и предприятий города.

Глава города Якутска Айсен Николаев также присоединился к экологической акции и вместе с учащимися 17 школы и их родителями посадил 50 деревьев в школьном дворе.

«Я ежегодно участвую в акциях по посадке деревьев и считаю, что это очень полезное и благое дело. Из-за суровых климатических условий результат труда мы увидим не так скоро. Уверен, что аллея, которая появится здесь через 10-15 лет, станет настоящим украшением улицы Петровского и будет радовать не одно поколение горожан», — отметил глава города.

Помогать детишкам сажать деревья сегодня пришли 40 отцов. Председатель родительского комитета Борис Иванов подчеркнул, что родители с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в экологической акции. «Мы заранее провели школьникам инструктаж и ознакомили их с правилами посадки деревьев. Я очень рад тому, что могу быть примером для своего ребенка! Считаю, что такие акции приучают детей к труду и бережному отношению к окружающей среде», — сказал он.

По информации Службы эксплуатации городского хозяйства, во всех округах и пригородах столицы будет посажено порядка 3 тысяч саженцев ели, березы, сосны и других деревьев. В этом году особое внимание уделено качеству посадки и дальнейшему уходу за саженцами, чтобы увеличить шансы приживаемости растений.