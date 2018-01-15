Айсен Николаев: Главное в Год новаторства — вывести на передний план смело мыслящих и действующих людей

13 января завершились традиционные ежегодные отчеты Окружной администрации города Якутска перед населением по итогам деятельности за 2017 год. Заключительный отчет состоялся перед жителями Центрального округа в актовом зале СОШ №26.

С докладом об основных направлениях деятельности, итогах и результатах работы администрации выступил глава города Якутска Айсен Николаев, затем жители Центрального округа задали интересующие их вопросы и внесли свои предложения и пожелания в адрес окружной администрации. Горожан интересовали вопросы благоустройства общественных пространств, ремонт дорог, замена ограждений и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений, создание теплых остановок и другие.

Ученик 10 класса Саха-Корейской школы, член Совета молодежи Центрального округа Кеша Кычкин задал вопрос об основных задачах Года новаторства, объявленного главой города в 2018 году.

Айсен Николаев отметил, что сегодня новаторство востребовано во всех сферах жизни, оно проявляется в мышлении людей, в их стремлении к лидерству и успеху, проявлении своих лучших качеств на благо общества.

«Некоторые ошибочно считают, что новаторство связано только с изобретательством, технической отраслью, на самом деле новаторство связано со всеми отраслями жизни людей. Главная цель Года новаторства — вывести на передний план самые передовые идеи и гражданские инициативы, самые творческие бизнес–проекты и замыслы. А самое главное — смело мыслящих и действующих людей нашего города!» — сказал он.

Житель округа Леонид Семенов поинтересовался планами реконструкции одной из центральных улиц города – проспекта Ленина, а также переносом автобусной остановки, расположенной на пл. Дружбы на расстояние не менее 5 метров для удобного передвижения пешеходов.

Глава города ответил, что начало реконструкции проспекта Ленина запланировано в 2020 году, отметив, что на сегодняшний день одна из старейших улиц города остается не оснащенной ни водоотводными лотками, ни парковочными местами. С началом реконструкции улицы будет решен вопрос, связанный и с обустройством автобусных остановок.

Благоустройством территории озера Талое поинтересовался Яков Оконешников. Глава города пояснил, что благоустройство территории озера еще не завершено. Территорию будут благоустраивать с применением элементов универсального дизайна, который обеспечит доступность общественного пространства для маломобильных групп населения и для мам с колясками.

Председатель родительского комитета учащихся СОШ №26 Елена Бушина подняла вопрос о ремонте канализации и переоборудовании столовой. «Также нам бы хотелось обновления ограждений школьной территории и реконструкции спортивной площадки», — сказала она.

На этот вопрос был дан ответ, что замена ограждений и реконструкция спортивной площадки запланированы на 2019 год. Также глава города дал поручение Управлению образования изучить вопрос с ремонтом канализационных сетей и переоборудованием школьной столовой.

Учитель истории НПСОШ №2 Вячеслав Егоров обратился с просьбой установить дорожные знаки возле торговых центров «ЦУМ» и «Проспект», где всегда паркуется огромное количество машин, что мешает передвижению детей и взрослых. Также он попросил обратить внимание на нестационарные торговые объекты, расположенные за торговым центром. Соответствующие поручения были даны Управлению Центрального округа и профильным структурам Окружной администрации города Якутска.

Оценивая представленный годовой отчет, жители округа отметили системность решения наболевших вопросов. По мнению горожан, работа городских властей за последние пять лет стала более доступной и открытой, а отчет об итогах деятельности подробно раскрывает работу всех подразделений администрации.

Руководитель Управления Пенсионного фонда города Якутска Юрий Михайлов подчеркнул, что коллектив управления активно поддерживал мероприятия Года добра, и заверил, что Год новаторства не станет исключением: «Под занавес Года добра наш коллектив принял участие в акции сдачи донорской крови. Мы также активно участвуем в общегородских мероприятиях и акциях, вносим свою лепту в развитие родного города. Главе города Айсену Николаеву и его команде желаю дальнейшей плодотворной работы, а горожанам активнее проявлять гражданскую позицию, поддерживать инициативу властей и принимать участие в общественной жизни столицы».

На «отлично» оценил работу Окружной администрации города Якутска тренер ДЮСШ №3 Федот Соловьев: «Могу с уверенностью сказать, что за время руководства Айсена Николаева, Якутск претерпел немало положительных изменений, это касается не только внешнего облика столицы, но и общественного сознания».

Отчет Окружной администрации города Якутска по итогам деятельности за 2017 год был принят жителями Центрального округа.