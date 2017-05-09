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Айсен Николаев: Героический подвиг старшего поколения, вставшего на защиту Родины – вне времени!

Дорогие участники Великой Отечественной войны, труженики тыла!
Уважаемые горожане и гости столицы!

От имени Окружной администрации города Якутска и от себя лично от всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Время все дальше уносит от нас годы страшной войны, но героический подвиг старшего поколения горожан, вместе со всеми жителями страны вставших на защиту Родины – вне времени! Долгий и трудный путь к Победе ковался 1418 долгих дней и ночей и представил нам огромное количество примеров мужества, стойкости наших земляков. К сожалению, время не щадит даже героев. Сегодня в Якутске остались 100 участников Великой Отечественной войны. С каждым годом их ряды редеют, и тем ценнее время, проведенное рядом с ними.
Многие мероприятия, проводимые в рамках празднования Дня Великой Победы в Якутске, стали неотъемлемой частью жизни столицы республики. Каждый год мы с нетерпением ждем встречу фронтовиков, принимаем участие в акциях «Свеча памяти», полевая кухня «На привале», «Бессмертный полк», выходим на торжественный митинг, приходим смотреть уроки мужества на мемориальный комплекс «Солдат Туймаады». Сегодня продолжают обновляться списки участников Великой Отечественной войны, призванных на фронт из Якутского городского и объединенного военкоматов в 1941-1945 г.г.. Еще одна важная и символичная традиция, которая объединяет жителей столицы – это ежегодная акция «День Ветерана». В этот день для ветеранов и пожилых людей проводятся консультации, экскурсии, оказывается медицинская и адресная добровольческая помощь. В этом году в Якутске проведена V Спартакиада ветеранов, приуроченная к 72-й годовщине Великой Победы и Году Добра в Якутске. В соревнованиях по 8 видам спорта приняли участие команды ветеранов со всех округов и пригородов столицы.
Уважаемые ветераны! Дорогие фронтовики и труженики тыла, дети войны! Своим жизнелюбием и оптимизмом вы сегодня еще раз доказываете, что в жизни не бывает непреодолимых высот! Ваше позитивное отношение к жизни – пример для всех. Примите искренние поздравления и благодарность. Пусть родные и близкие радуют своими успехами, всегда поддерживают, окружают заботой, любовью и уважением! И пусть еще много раз праздник Великой Победы мы встретим вместе!
С праздником!

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Источник: Глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ
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