Айсен Николаев: Фестиваль «Вкус Якутии» вывел нашу национальную кухню на новый уровень

30 ноября в ресторане «Каре» состоялось торжественное открытие IV гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», проходящего в рамках ежегодного Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в 4-й раз.

«Рад, что с каждым годом у гастрофестиваля появляются новые направления, становится все больше участников и гостей. Благодаря «Вкусу Якутии» в столичных ресторанах вырос уровень кухни и сервиса. Я благодарен всем тем, кто вместе с Окружной администрацией города Якутска создавал и проводит этот конкурс, в первую очередь, Национальной ассоциации рестораторов, отельеров и туризма Ассоциации гостеприимства республики. Кухня северных народов очень разнообразна, богата полезными, натуральными продуктами и всегда собирает восторженные отзывы гостей республики. Мы должны популяризировать ее на всероссийском и международном уровне, и, в первую очередь, научиться самим ценить ее, стремиться к тому, чтобы туристы со всего мира съезжались сюда за вкусом Якутии», — отметил на церемонии открытия глава города Айсен Николаев, также поблагодарив гостей – представителей жюри фестиваля, приехавших оценить уровень местных ресторанов.

«Я хочу отметить организаторов, думаю, что работа в эти дни будет проходить очень плодотворно и интересно. Желаю удачи всем участникам», — пожелал член Национальной Гильдии шеф-поваров России, бренд-шеф компании «Банкетная служба ее величества Екатерины Второй» Николай Сарычев. Вместе с ним в качестве экспертов на фестивале будут работать шеф-повар из Японии Сибуити Косаки, бакалавр университета Derby University по квалификации «Управление международным гостиничным бизнесом», руководитель Департамента повышения качества обслуживания и Центра развития туризма Республики Татарстан Вероника Скурихина и другие.

Презентацию блюд ресторана «Каре» провел управляющий заведения Глеб Азарченко. Он отметил, что при приготовлении блюд акцент сделан на вкусовые качества. «В каждое блюдо мы вложили сердце и душу и постарались сделать его максимально вкусным», — подчеркнул он.

Ресторан представил на конкурс 9 блюд: сыровяленую жеребятину на чипсах из багета, ойогос, индигирку с красной икрой, керчях, салат из сыровяленой оленины с брусничным соусом, чурапчинские говяжьи ребра, якутскую лепешку, чай на лесных травах и морс с рододендроном.

Напомним, участников фестиваля «Вкус Якутии» будут оценивать по двум категориям: этнические и классические рестораны. В каждой категории будут обладатели трех номинаций. Кроме того, Окружная администрация города Якутска учреждает специальный приз – Кубок Главы города Якутска, а Ассоциация гостеприимства РС (Я) по традиции учредит специальные призы на обучение по профессии повар, официант, менеджер. Награждение победителей пройдет 3 декабря с 12.00 часов в ЦСП «Триумф».