Айсен Николаев – долгостроителю: Либо отдаете муниципалитету, либо идете под суд

Врио главы Якутии работает в Нерюнгринском районе. Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в соцсети.

Дома по программе переселения в Серебряном Бору должны были быть сданы 1 сентября 2017 года. Застройщик взял время на доведение объектов. Середина июня 2018, а воз и ныне там – объекты СК «Созвездие» стоят, люди живут в аварийных домах. Объяснил господину Буракову: либо он отдает недостроенные здания в муниципальную собственность, либо идёт под суд.