Айсен Николаев дал ряд поручений по итогам облета загрязненных рек

Компании АЛРОСА необходимо в кратчайшие сроки провести работы по восстановлению дамб дражных полигонов на реке Ирелях, подвергнуть гидротехнические сооружения техническому обследованию и минимизировать вероятность таких аварий в будущем. Об этом врио главы Якутии Айсен Николаев заявил 30 августа на выездном совещании в селе Сунтар.

В ходе совещания по вопросу загрязнения водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй Айсен Николаев поручил Минэкологии Якутии организовать работу межведомственной группы по обследованию района, обеспечить постоянный оперативный контроль экологической ситуации в бассейнах рек, организовать комиссию по обследованию гидротехнических сооружений компании АЛРОСА.

«МинЖКХ совместно с районами должны принять исчерпывающие меры по определению альтернативных источников поставки питьевой воды и воды для хозбытназначения, организовать работу по консолидации водовозной техники», — подчеркнул врио главы Якутии.

Также он отметил, что в список мер должны войти работы по увеличению пропускной способности руслоотводоного канала на реке Ирелях.

Также Николаев поручил вести мониторинг продукции, получаемой от КРС, на безопасность употребления ее в пищу, ежеквартально представлять информацию по общей заболеваемости жителей 16 населенных пунктов, попавших в зону загрязнения.



В Сунтарском районе, по словам врио руководителя региона, необходимо принять решение по дальнейшему содержанию и эксплуатации локальных водоочистных станций. Главы улусов, входящих в Вилюйскую группу, должны обеспечить 16 прибрежных населенных пунктов питьевой водой из альтернативных источников, принять меры по бесперебойной работе центрального водоснабжения, провести работу по ограничению доступа крупного рогатого скота к рекам.

«Компании АЛРОСА необходимо организовать производственный экологический контроль гидрохимических показателей загрязненных рек: один раз в три дня до нормализации водопритока в реку Ирелях с представлением результатов в Минэкологии Якутии. В целях дальнейшего недопущения загрязнения провести мероприятия по восстановлению дамб дражных полигонов на реке Ирелях. Также необходимо установить локальные водоочистные станции во всех поселениях Сунтарского района, провести техническое обследование используемых гидротехнических сооружений, определить проблемы и риски и провести работы по минимизации вероятности возникновения аварий», — заявил Айсен Николаев.

В ходе совещания министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев предложил компании АЛРОСА добровольно возместить ущерб водным ресурсам, принять отдельный комплексный план по компенсации водным биологическим ресурсам реки Вилюй и провести комплексное обследование ее экосистемы.



Напомним, в Мирнинском районе из-за сильных дождей прорвало дамбы дражных полигонов компании АЛРОСА на реке Ирелях. Специалисты установили факт загрязнения рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй вследствие поступления сточных вод с места прорыва дамбы взвешенными веществами, ионами железа, меди.