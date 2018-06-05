Айсен Николаев дал поручения по оптимизации расходов госбюджета Якутии

Принять меры по эффективному исполнению государственного бюджета республики потребовал врио главы Якутии Айсен Николаев в ходе расширенного планёрного совещания с Правительством РС(Я) и руководителями подразделений Администрации Главы РС(Я) и Правительства РС(Я). Перечень поручений по оптимизации консолидированного бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019-2020 врио главы республики подпишет сегодня,4 июня.

«Время, когда мы могли принять терапевтическое решение по ряду направлений, уже упущено. Чтоб управлять ситуацией, нам не обойтись без хирургического вмешательства», – сказал он, добавив, что оптимизация бюджета – ответственность всего правительства республики

Напомним, Айсен Николаев оценил нехватку средств в региональном бюджете в 13-15 млрд. рублей. В субботу, 2 июня, врио главы Якутии провёл совещание с премьер-министром Евгением Чекиным и финансово-экономическим блоком правительства и поручил Минфину республики в срок до конца рабочего дня 6 июня представить расчёты и предложения по возможным источникам изыскания недостающих средств.

«Оптимизация структуры неизбежна. Ситуацию надо выправлять оперативно. Решения, которые сегодня будут приняты, позволят в будущем, уже начиная с 2019 года, не допускать рисков по исполнению государственного бюджета республики», – сказал Айсен Николаев, поручив каждому министерство внимательно рассмотреть вопросы оптимизации расходов, в том числе подведомственных государственных учреждений.

Также в связи с принятием Указа Президента РФ врио главы Якутии поручил пересмотреть Стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года с учётом мнения парламентариев, муниципальных образований, Федерального Собрания РФ, общественных образований, экспертных советов, институтов развития Дальнего Востока и России и бизнес-сообщества в целом.