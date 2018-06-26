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Экономика
26 июня 2018, 17:50
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Айсен Николаев: АЛРОСА должна меняться

Компания «АЛРОСА» должна меняться. Это обусловлено изменениями глобального рынка. Об этом врио главы республики Айсен Николаев заявил 26 июня во время во время годового общего собрания акционеров АЛРОСА, которое состоялось во время его рабочей командировки в Мирнинский район Якутии, передает телеканал «Якутия 24».

«Хочу сказать, что компания сегодня должна меняться. Мы сегодня это понимаем и поддерживаем руководство компании, ведь изменения происходят во всем глобальном рынке», — сказал врио руководителя республики.

Айсен Николаев подчеркнул, что «важно не забывать о тех вызовах, которые сегодня стоят перед республикой и компанией».

«Мы не должны забывать о тех вызовах, которые стоят перед нами. Начиная от истощения сырьевой базы на территории региона, заканчивая большим количеством синтетических алмазов, которые сегодня присутствуют на мировом рынке», — сказал Айсен Николаев и добавил, что «синтетические алмазы на мировом рынке — это реальный вызов, который существует уже сегодня».

Он также добавил, что не должны забываться и социальные обязательства перед трудовым коллективом компании, которые АЛРОСА несмотря на все трудности несла все эти годы, в том числе и по введению социальных объектов.

«Уверен, что компания сохранит свое значительное влияние на социальную жизнь Мирнинского района. Необходимо, чтобы у руководства республики, района и компании в этом вопросе была единая позиция», — отметил Айсен Николаев.

Врио руководителя республики сказал, что не согласен, когда внутри компании команды делятся по каким бы то ни было признакам: на московскую, якутскую, мирнинскую или старую и новую команды.

«Мы на самом деле все одна большая команда. Мы должны вместе работать на успех компании «АЛРОСА», на успех территории, на которой работает компания, на успех республики и России»,

— подчеркнул Айсен Николаев и добавил, что дальнейшее сотрудничество компании и правительства республики, которое продолжалось на протяжении многих лет, должно только крепнуть.

«Уверен, что мы будем и дальше активно взаимодействовать», — резюмировал Айсен Николаев.

Как сообщал телеканал «Якутия 24», врио главы республики Айсен Николаев три дня будет работать в Верхневилюйском и Мирнинском районах Якутии, с 25 по 27 июня. Вчера, 25 июня, он посетил село Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутии. Сегодня, 26 июня, с рабочей поездкой Айсен Николаев посетил город Мирный. В столице алмазного края он проведет целый день. В программе рабочей командировки запланированы встречи с руководством компании «АЛРОСА», населением, а также осмотр социальных объектов и совещания по социально-экономическому развитию района.

Источник: http://yk24.ru/index/ekonomika/ajsen-nikolaev-kompaniya-%C2%ABalrosa%C2%BB-dolzhna-menyatsya
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