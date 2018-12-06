Айна Анастатова: Мне важно донести информацию до односельчан

Делегат съезда «Единой России» Айна Анастатова (слева).

Как будет работать «Единая Россия» на современном этапе, какие приоритеты определены на федеральном уровне и для регионов — эти вопросы волнуют представителей Якутии, секретарей местных отделений — делегатов XVIII съезда партии, который откроется в Москве 7 декабря.

«Четыре года назад меня, директора Центра культуры «Айылгы», избрали руководителем нашего первичного отделения. Сегодня в нем состоит 19 членов партии. В любом селе общественные, политические события всегда концентрируются в клубах, домах культуры, поэтому, я думаю, доверие сельчан оправдано. Затем я стала членом исполкома Хангаласского местного отделения партии и была избрана делегатом нынешнего съезда «Единой России». Главной своей задачей я вижу работу по информированию населения, потому что партийная работа не сводится только к выборам, как многие думают.

Что я жду от съезда? Во-первых, узнать больше, как будет работать наша партия, какие приоритеты определены на федеральном уровне и для регионов. Ведь сегодня по всем каналам идет очень большой поток информации, порой разноречивой. И для меня, как для руководителя первичной организации, очень важно поделиться увиденным и услышанным со своими избирателями и односельчанами», — говорит секретарь Жерского первичного отделения из Хангаласского улуса Айна Анастатова.

Одной из главных тем XVIII съезда «Единой России» является обновление партии. Каким его видят те, кто непосредственно работает на местах?

«Я жду, что у нас появятся новые члены, активные, инициативные. Те, кто неравнодушен к будущему своего села, республики и страны. Отдельно хочу сказать о молодежи. У молодых есть возможность больше ездить, учиться, они получают огромный объем информации. Это другое поколение, и работать с ними надо по другому. Это наша общая задача», — считает секретарь местной организации «Единой России».

XVIII съезд «Единой России» пройдет 7-8 декабря в Москве. На нем будут обозначены приоритетные задачи партии на ближайший период, а также приняты решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.

В работе съезда примет участие делегация Якутии в составе 17 человек — членов и сторонников «Единой России».