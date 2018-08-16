Айхал Габышев: за развитие строительного комплекса, за процветание любимой республики!

В России профессиональный праздник строителей отмечается во второе воскресенье августа. В Якутии свой профессиональный праздник строители отметили в местности Үс-Хатын.
Организаторами традиционно выступили самая крупная саморегулируемая организация Дальнего Востока Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии», Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) и Республиканское межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Якутии».
Церемония открытия «Дня строителя-2018» началась с парада самых крупных строительных организаций Якутии, а также с благословления алгыс.
Мероприятие посетили Врио главы Якутии Айсен Сергеевич Николаев, Спикер Якутской городской Думы Александр Александрович Саввинов, члены Правительства и народные депутаты.
С поздравительной речью к строителям выступил временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
«Мы видим, как за последние годы развиваются наши города и села, как строятся прекрасные школы, больницы, как с каждым годом множатся красивые жилые дома на просторах Якутии. Я очень верю в Вас и убежден, что в будущем Вы достигнете еще больших результатов», — подчеркнул Айсен Николаев и поздравил строителей с профессиональным праздником.
Спикер Александр Саввинов поздравляя строителей отметил, что именно строители возводят города и села, которыми люди будут восхищаться и жить поколениями и процитировал речь французского писателя Виктора Гюго: “Великие здания как и высокие горы- это создания на века”.
Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев в своем выступлении подчеркнул, что Якутия занимает лидирующую позицию по объемам строительства жилья на Дальнем Востоке, и в ближайшем будущем в республике будут реализовываться грандиозные проекты в масштабах страны и мира.
«Айсен Николаев поставил перед строительным комплексом Якутии конкретную цель: это повышение качества жизни якутян, путем повышения качества строительства. Для достижения этой цели мы должны решить следующие основные задачи: повышение престижа рабочих профессий, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров, внедрение и модернизация новых строительных технологий, поддержка местных производителей строительных материалов. Мы совместными усилиями в силах решить эти задачи строительного комплекса нашей республики»,- Айхал Габышев.
Генеральный директор Союза строителей Якутии Айхал Габышев за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей России» наградил Дмитрия Поисеева, генерального директора ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)», которые в этот день отмечали 15-ий юбилей.
От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» почетной грамотой и памятным подарком от региональной страховой компании «Стерх» был награжден победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший сварщик Дальнего Востока» Владимир Сивцев, электрогазосварщик 6-го разряда Строительно-Монтажного Управления АО «Сахатранснефтегаз».
Кроме этого, в рамках празднования Дня строителя проводились соревнования и конкурсы среди строительных организаций и места распределились следующим образом:
Конкурс «Түһүлгэ»:
— 1 место ГК Сэттэ;
— 2 место Управление госстройжилнадзора РС (Я);
— 3 место ООО Адгезия.
Конкурс национальной одежды:
Номинация «Семейный, коллективный костюм»:
— 1 место Семья Никитиных (ГК Сэттэ);
— 2 место Семья Елизаровых;
— 3 место Семья Садовниковых (АО ДСК).
Номинация «Национальная женская одежда»:
— 1 место Винокурова Александра Александровна (ГК Сэттэ)
— 2 место Слепцова Маина Олеговна (ГК Сэттэ
— 3 место Сивцева Айталы Андреевна (ГК Сэттэ)
Номинация «Национальная мужская одежда»:
— 1 место Никоноров Василий Иванович (АО ДСК)
— 2 место Шишигин Иван Ильич (АО Якутпроект)
— 3 место Архан Давид Евгеньевич (Управление госстройжилнадзора РС (Я));
Конкурс по метанию шлакоблока:
— 1 место Николаев Борис Коснтантинович- ООО Адгезия
— 2 место Федоров Артем ГК Сэттэ
— 3 место Абрамов Константин Егорович- ООО Электромонтаж
Конкурс «Забей гвоздь» среди женщин:
— 1 место Андреева Айталина Петровна-ДСК
— 2 место Степанова Люция Николаевна-Стройкон
— 3 место Софронова Айна Валерьевна- ООО Электромонтаж
Конкурс «Забей гвоздь» среди мужчин:
— 1 место Массаев Петр Петровтич- ЗБМ
— 2 место Иннокентьев Валерий Валерьевич- ООО Электромонтаж
— 3 место Бережнов константин –ИТИ СВФУ
Мас-рестлинг (свыше 80 кг):
— 1 место Копырин Константин (ГКУ СГЗ РС(Я));
— 2 место Маччаев Сергей (ООО Адгезия);
— 3 место Абрамов Константин (ООО Электромонтаж).
Мас-рестлинг (до 80 кг):
— 1 место Колесов Иннокентий (ООО Тиит);
— 2 место Егоров Дмитрий (ООО ЗБМ);
— 3 место Мордовской Моисей (ГК Сэттэ).
Хапсагай (свыше 80 кг):
— 1 место Николаев Борис (ООО Адгезия);
— 2 место Копырин Константин (ГКУ СГЗ РС(Я));
— 3 место Гуляев Иван (ГКУ СГЗ РС(Я)).
Хапсагай (до 80 кг):
— 1 место Скрябин Святослав (ООО Электромонтаж);
— 2 место Егоров Дмитрий (ООО ЗБМ);
— 3 место Колесов Иннокентий (ООО Тиит).
Перетягивание каната:
— 1 место ООО Электромонтаж;
— 2 место ООО Основа;
— 3 место ГКУ СГЗ РС(Я).
Поздравляем победителей и призеров конкурсов, спортивных соревнований посвященных ко Дню строителя-2018.
Строителям Якутии желаем крепкого здоровья, семейного счастья, амбициозных проектов, достижения личного и профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!