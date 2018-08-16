Айхал Габышев: за развитие строительного комплекса, за процветание любимой республики!

В России профессиональный праздник строителей отмечается во второе воскресенье августа. В Якутии свой профессиональный праздник строители отметили в местности Үс-Хатын.

Организаторами традиционно выступили самая крупная саморегулируемая организация Дальнего Востока Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии», Министерство архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) и Республиканское межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Якутии».

Церемония открытия «Дня строителя-2018» началась с парада самых крупных строительных организаций Якутии, а также с благословления алгыс.

Мероприятие посетили Врио главы Якутии Айсен Сергеевич Николаев, Спикер Якутской городской Думы Александр Александрович Саввинов, члены Правительства и народные депутаты.

С поздравительной речью к строителям выступил временно исполняющий обязанности Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Мы видим, как за последние годы развиваются наши города и села, как строятся прекрасные школы, больницы, как с каждым годом множатся красивые жилые дома на просторах Якутии. Я очень верю в Вас и убежден, что в будущем Вы достигнете еще больших результатов», — подчеркнул Айсен Николаев и поздравил строителей с профессиональным праздником.

Спикер Александр Саввинов поздравляя строителей отметил, что именно строители возводят города и села, которыми люди будут восхищаться и жить поколениями и процитировал речь французского писателя Виктора Гюго: “Великие здания как и высокие горы- это создания на века”.

Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев в своем выступлении подчеркнул, что Якутия занимает лидирующую позицию по объемам строительства жилья на Дальнем Востоке, и в ближайшем будущем в республике будут реализовываться грандиозные проекты в масштабах страны и мира.

«Айсен Николаев поставил перед строительным комплексом Якутии конкретную цель: это повышение качества жизни якутян, путем повышения качества строительства. Для достижения этой цели мы должны решить следующие основные задачи: повышение престижа рабочих профессий, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров, внедрение и модернизация новых строительных технологий, поддержка местных производителей строительных материалов. Мы совместными усилиями в силах решить эти задачи строительного комплекса нашей республики»,- Айхал Габышев.

Генеральный директор Союза строителей Якутии Айхал Габышев за значительный вклад в развитие строительной отрасли Российской Федерации Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей России» наградил Дмитрия Поисеева, генерального директора ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)», которые в этот день отмечали 15-ий юбилей.

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» почетной грамотой и памятным подарком от региональной страховой компании «Стерх» был награжден победитель регионального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2018» в номинации «Лучший сварщик Дальнего Востока» Владимир Сивцев, электрогазосварщик 6-го разряда Строительно-Монтажного Управления АО «Сахатранснефтегаз».

Кроме этого, в рамках празднования Дня строителя проводились соревнования и конкурсы среди строительных организаций и места распределились следующим образом:

Конкурс «Түһүлгэ»:

— 1 место ГК Сэттэ;

— 2 место Управление госстройжилнадзора РС (Я);

— 3 место ООО Адгезия.

Конкурс национальной одежды:

Номинация «Семейный, коллективный костюм»:

— 1 место Семья Никитиных (ГК Сэттэ);

— 2 место Семья Елизаровых;

— 3 место Семья Садовниковых (АО ДСК).

Номинация «Национальная женская одежда»:

— 1 место Винокурова Александра Александровна (ГК Сэттэ)

— 2 место Слепцова Маина Олеговна (ГК Сэттэ

— 3 место Сивцева Айталы Андреевна (ГК Сэттэ)

Номинация «Национальная мужская одежда»:

— 1 место Никоноров Василий Иванович (АО ДСК)

— 2 место Шишигин Иван Ильич (АО Якутпроект)

— 3 место Архан Давид Евгеньевич (Управление госстройжилнадзора РС (Я));

Конкурс по метанию шлакоблока:

— 1 место Николаев Борис Коснтантинович- ООО Адгезия

— 2 место Федоров Артем ГК Сэттэ

— 3 место Абрамов Константин Егорович- ООО Электромонтаж

Конкурс «Забей гвоздь» среди женщин:

— 1 место Андреева Айталина Петровна-ДСК

— 2 место Степанова Люция Николаевна-Стройкон

— 3 место Софронова Айна Валерьевна- ООО Электромонтаж

Конкурс «Забей гвоздь» среди мужчин:

— 1 место Массаев Петр Петровтич- ЗБМ

— 2 место Иннокентьев Валерий Валерьевич- ООО Электромонтаж

— 3 место Бережнов константин –ИТИ СВФУ

Мас-рестлинг (свыше 80 кг):

— 1 место Копырин Константин (ГКУ СГЗ РС(Я));

— 2 место Маччаев Сергей (ООО Адгезия);

— 3 место Абрамов Константин (ООО Электромонтаж).

Мас-рестлинг (до 80 кг):

— 1 место Колесов Иннокентий (ООО Тиит);

— 2 место Егоров Дмитрий (ООО ЗБМ);

— 3 место Мордовской Моисей (ГК Сэттэ).

Хапсагай (свыше 80 кг):

— 1 место Николаев Борис (ООО Адгезия);

— 2 место Копырин Константин (ГКУ СГЗ РС(Я));

— 3 место Гуляев Иван (ГКУ СГЗ РС(Я)).

Хапсагай (до 80 кг):

— 1 место Скрябин Святослав (ООО Электромонтаж);

— 2 место Егоров Дмитрий (ООО ЗБМ);

— 3 место Колесов Иннокентий (ООО Тиит).

Перетягивание каната:

— 1 место ООО Электромонтаж;

— 2 место ООО Основа;

— 3 место ГКУ СГЗ РС(Я).

Поздравляем победителей и призеров конкурсов, спортивных соревнований посвященных ко Дню строителя-2018.

Строителям Якутии желаем крепкого здоровья, семейного счастья, амбициозных проектов, достижения личного и профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!