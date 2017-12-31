Айхал Габышев: Пусть Новый год подарит исполнение заветной мечты

Уважаемые строители!

От имени Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», которая является самой крупной в Дальневосточном федеральном округе и от себя лично, поздравляю Вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Христовым!

Благодаря совместным усилиям власти, бизнеса и общества мы в силах решить самые главные задачи строительного комплекса: повышение качества и безопасности строительства, увеличение подрядных объемов, поддержка местных производителей строительных материалов, модернизация и внедрение новых технологий, подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров.

Мы многое успели сделать в уходящем году. Подводя итоги уходящего года, выражаю Вам свое уважение и благодарность за сотрудничество и поддержку. Надеюсь, что и 2018-й станет для нас годом созидательной и плодотворной работы, временем блестящих достижений и ярких побед.

Пусть новый год подарит Вам исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть в Вашем доме всегда будет тепло и уют, в семье — благополучие и стабильность, а в сердце по-прежнему горит огонек, освещающий путь к успеху!

Пусть в жизни всегда будет момент для счастья, повод для улыбки и время для мечты!

Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, Генеральный директор Айхал Габышев