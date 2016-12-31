Айхал Габышев поздравляет с наступающими праздниками

Уважаемые друзья, уважаемые члены Коллегиального Совета, уважаемые руководители строительных организаций нашей республики!

От имени коллектива Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», которая является самой крупной в Дальневосточном федеральном округе и от себя лично поздравляю Вас с наступающим 2017 годом и Рождеством Христовым!

Новый год — особенный праздник. Он всегда несет в себе надежду на лучшее, на хорошие перемены. Перелистывая очередную страницу истории, мы с нетерпением ожидаем новых захватывающих проектов, ярких открытий и значимых побед!

Мы многое успели сделать в уходящем году. Подводя итоги уходящего года, выражаю Вам свое уважение и благодарность за сотрудничество и поддержку. Надеюсь, что и 2017-й станет для нас годом созидательной и плодотворной работы, временем блестящих достижений и ярких побед.

Пусть новый год подарит Вам исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть успех сопутствует всем Вашим начинаниям!

Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим близким!