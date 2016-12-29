Айхал Габышев подписал Соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по защите прав предпринимателей республики

С целью развития индустрии строительной отрасли Республики Саха (Якутия) и саморегулирования в сфере строительства, вопросу защиты прав и законных интересов членов Ассоциации «Союз строителей Якутии», а также установлению делового партнерства между органами государственной власти, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Айталина СОКОЛОВА и генеральный директор Ассоциации «Союз строителей Якутии» Айхал ГАБЫШЕВ 27 декабря подписали Соглашение о сотрудничестве.

Взаимодействие направлено на осуществление деятельности, направленной на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в Республике Саха (Якутия), содействие в формировании и реализации государственной политики Республики Саха (Якутия) в сфере предпринимательской деятельности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой деятельности в целях совершенствования законодательства, а также муниципальных правовых актов, направленных на установление обязанностей, соблюдение и реализацию прав, обеспечение гарантий прав предпринимателей.

Также стороны вырабатывают и реализуют меры, проводят мероприятия, в том числе обучающие семинары, рабочие встречи, совещания, доводят до сведения заинтересованных сторон совместные заявления и обращения, направленные на обеспечение соблюдения прав предпринимателей.

«Заключение Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией «Союз строителей Якутии» – верный шаг для дальнейшего укрепления взаимодействия, поиска новых механизмов защиты прав якутских строителей. Ассоциация «Союз строителей Якутии» на протяжении многих лет объединяет строителей со всей Республики Саха (Якутия). В начале 2016 года независимыми экспертами Рейтингового агентства строительного комплекса России был проведен аналитический обзор существующих 268 СРО в строительстве, по результатам которого Ассоциация «Союз строителей Якутии» стала одним из лучших СРО на территории Российской Федерации. Мы приложим максимум усилий для создания благоприятного бизнес-климата в Республике Саха (Якутия)»,- отметила Уполномоченный по защите прав предпринимателей Айталина Соколова.