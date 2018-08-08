Айхал Габышев: От успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

Строительство является локомотивом экономики любой страны, а состояние строительной отрасли определяет уровень социально-экономического развития как государства в целом, так и отдельно взятого субъекта, а профессия строителя – одна из самых почетных и уважаемых в обществе, ведь именно строители формируют облик городов и сел, делают мир краше, а жизнь людей – комфортнее.

От имени самой крупной саморегулируемой организации Дальневосточного федерального округа, Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии», поздравляю Вас с профессиональным праздником — ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Дорогие друзья, Якутия была и всегда остается частью великой России, опорой ее государственности и экономической мощи, а также авангардом развития Дальнего Востока.

Сегодня, временно исполняющий обязанности Главы РС(Я) Айсен Николаев очень грамотно отстаивает интересы якутян на уровне федеральных властей. Ему удалось добиться увеличения объемов финансовой поддержки от центра. Повышение объемов федерального финансирования является одним из важных, первостепенных вопросов развития нашего региона. От поддержки федерального центра напрямую зависит комплексное развитие всех отраслей, в том числе строительной отрасли. Мы полностью согласны с Айсеном Николаевым, что пришло время исполнить мечту многих поколений — построить Ленский мост. Строительство Ленского моста, безусловно, даст нашему региону безграничные возможности для прорывного развития.

Дорогие друзья, у нас с Вами общая цель – это повышение качества жизни якутян, путем повышения качества строительства. Все жители нашей необъятной республики заслуживают права жить в условиях, достойных XXI века. Совместными усилиями мы сделаем так, чтобы жизнь якутян была максимально комфортной, чтобы люди в Якутии жили богато и счастливо.

Сегодня, пользуясь профессиональным праздником строителей, разрешите искренне поздравить победителя конкурса профессионального мастерства «Строймастер 2018» в номинации «Лучший сварщик Дальнего Востока» — электрогазосварщика 6-го разряда Строительно-Монтажного Управления АО «САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ» Владимира Сивцева. Мы гордимся успехами наших строителей, и всегда будем содействовать в повышении уровня их квалификации.

Уважаемые строители, выражаю слова искренней признательности Вашему труду и благодарность за плодотворное сотрудничество.

Уверен, что совместными усилиями мы в силах решить самые главные задачи строительного комплекса:

— повышение качества и безопасности строительства;

— поддержка местных производителей строительных материалов;

— модернизация и внедрение новых технологий;

— подготовка и трудоустройство местных квалифицированных кадров.

Благодаря трудолюбию и профессионализму строителей процветает наша республика, якутяне обретают тепло и уют в своих домах. Дорогие строители, нас с Вами объединяет стремление в будущее, и мы вместе добьемся благополучия родной Якутии!

Желаю всем крепкого здоровья, новаторских идей, амбициозных проектов, достижения личного и профессионального успеха. Ведь от успеха каждого из нас складывается успех нашей любимой республики!

С Днем строителя!

С уважением,

Генеральный директор

Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»

Айхал Габышев