Айхал Габышев: К недобросовестным СРО идут недобросовестные подрядчики

На сегодняшний день в России действуют 268 СРО в области строительства, которые входят в состав Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

Справка:

Молчанов Андрей Юрьевич (р. 24 сентября 1971 г. в г. Ленинграде) — предприниматель, основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР», с апреля 2013 года — председатель Совета директоров ПАО «Группа ЛСР». Доктор экономических наук, Почетный строитель России. Российский государственный и политический деятель. 21 марта 2016 года избран Президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» на XI Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве.

В 2012 году занял 57 место в списке 200 богатейших бизнесменов России (по версии журнала Forbes с состоянием 1,7 млрд долларов.

Занимает 24 место в «Рейтинге миллиардеров — 2015», состояние оценивается в 37,4 млрд рублей.

НОСТРОЙ проделал огромную работу по выявлению недобросовестных СРО путем регионализации, формированию правовой базы и организационной структуры саморегулирования, формированию системы эффективного взаимодействия со всеми заинтересованными органами государственной власти, утверждению основных регламентирующих документов саморегулирования и разработке большого пакета квалифицированных документов по различным направлениям деятельности СРО.

Однако все еще существуют коммерческие или недобросовестные СРО. Все существующие СРО условно можно разделить на две группы: «недобросовестные», то есть «коммерческие», которые заняты исключительно увеличением количества членов для получения денег, и на «добросовестные», которые осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

На последнем ХII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, прошедшем 28 сентября 2016 года в Москве, Президент НОСТРОЙ Андрей Юрьевич МОЛЧАНОВ подчеркнул недобросовестное исполнение функций по выдаче допусков в строительстве как одну из главных проблем саморегулирования на сегодняшний день. Он заверил, что борьба с недобросовестными СРО будет продолжена и будут приняты жесткие меры по их исключению из членов НОСТРОЙ.

Что из себя представляют «недобросовестные» СРО? Это организации, которые устанавливают упрощенные, формальные требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, предоставляют отсрочку платежей в компенсационные фонды и по членским взносам и т.д. Одним словом, такие СРО занимаются продажей допусков. Недобросовестные или коммерческие СРО ищут себе членов по всей стране, предлагая откровенно противозаконные условия, в том числе по предоставлению документов на специалистов и рассрочке компенсационного фонда. Говоря о предоставлении рассрочки по взносам в компенсационный фонд, нужно чётко понимать, что такая рассрочка законом не предусмотрена.

Айхал ГАБЫШЕВ отмечает, что СРО – это механизм консолидации предпринимательского и профессионального сообщества, направленный на защиту прав и законных интересов строителей, выработку единой отраслевой позиции по экономической повестке региона. Получение статуса СРО – это серьезный процедурный процесс, который может пройти далеко не любая некоммерческая организация, не говоря уже о том, чтобы в дальнейшем при проверках многочисленных надзорных органов, подтверждать соответствие ему.

Напомним, в середине текущего года был принят Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ, которым были внесены изменения в градостроительное законодательство в части деятельности СРО в сфере строительства.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» на протяжении нескольких лет выступала в поддержку регионализации саморегулирования.

Смысл законодательных изменений сводится к очищению рынка от держателей неподкрепленных свидетельств путем создания регионального фильтра допуска на рынок в лице региональных СРО. Ведь не секрет, что строительный бум привлек в сферу множество не чистых на руку дельцов.

Практика того, как изменение градостроительного законодательства реализуется на территории Республики Саха (Якутия) свидетельствует о том, что существуют организации, которые привлекают членов, не имея законных прав выдавать свидетельства.

«Согласно федеральному закону все строительные организации должны вступить в СРО строго по месту регистрации предприятия. Они могут это делать, не оплачивая повторно взносы в компенсационный фонд. Однако, некоторые организации, не имея статуса СРО, начинают привлекать строителей и индивидуальных предпринимателей. Фактически, это можно классифицировать, как введение в заблуждение, поскольку намерено создается иллюзия законности действий, — отмечает начальник юридического отдела Ассоциации «Союз строителей Якутии» Ольга АММОСОВА.

В региональной саморегулируемой организации отмечают, что некоммерческие организации, которые сейчас активно привлекают в свои ряды членов под предлогом «скорой регистрации в статусе СРО», используют любые методы борьбы.

«Бытует заблуждение, что дополнительные СРО в регионе нужны для создания, так называемой, конкуренции, что в корне не соответствует самому смыслу саморегулирования. СРО – это некоммерческие организации, которые создаются в целях создания фильтра по допуску на рынок добросовестных участников, а не для извлечения прибыли. Монетизация деятельности СРО, к слову, является признаком деятельности коммерческих СРО, на борьбу с которыми и направлена реформа саморегулирования», — подчеркивает Ольга Аммосова.

Юрист также отмечает, что существование двух и более фильтров в конечном итоге неминуемо приводит к демпингу требований, при котором достаточно одной из СРО продать допуск – функция добросовестного фильтра низвергается, поскольку допуск получает не имеющий на то прав участник рынка.

Все недобросовестные застройщики уходят к тем, кто предоставляет «услуги» своего членства, в основном это московские и питерские коммерческие СРО. Примером может стать громкое дело ООО ТД «Мамонт» у которого тоже московское СРО, «благодаря» которой жители поселка Белая гора Абыйского района так и не получили спортивный зал ДЮСШ, а 11 декабря здание просто обрушилось. Такие строительные компании как ООО «Товары Саха Якутместпром» руководитель Смбат Сурикович Саакян, ООО «Северная строительная компания» руководитель Михаил Мярикянов, тоже состоят в коммерческих СРО.

Строительные организации, которые не соответствует элементарным требованиям действующего законодательства в области СРО предъявляемым Ассоциацией СРО «Союз строителей Якутии», получают свидетельство СРО в московских и питерских коммерческих СРО. Получив свидетельство в коммерческом СРО, недобросовестные подрядчики применяют схемы для снижения цен в тендерах госзакупок и элементарного увода денег через процедуру банкротства.

Организации, которые не довольны нашей СРО, входящей в пятерку лучших СРО России, по своей сути занимаются незаконной деятельностью, считают в Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии»: «Недобросовестные подрядчики идут к недобросовестным СРО. У нас множество наград и признание на федеральном уровне. Мы добились того, что наши члены сдают все объекты своевременно и добросовестно выполняют свои обязательства перед заказчиками. От повышения качества строительства повышается качество жизни. Это ответственность, та грань которая отличает нас – единственного республиканского объединения, которое проходит все проверки и выполняет обязательства от тех, кто идет путем популизма и «легких денег».

В ноябре 2016 года Прокуратурой Республики Саха (Якутия), Прокуратурой города Якутска, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Саха (Якутия) проведены внеплановые проверки в отношении Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» по формированию и расходованию средств компенсационных фондов. По итогам проверок по формированию и расходованию средств компенсационных фондов в Ассоциации «Союз строителей Якутии» нарушений нет.