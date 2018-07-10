Айхал Габышев: Глава региона Айсен Николаев добился финансовой поддержки федерального центра

Генеральный директор Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхал Габышев отмечает, что благодаря встрече врио Главы Якутии Айсена Николаева с первым заместителем Председателя Правительства РФ – министром финансов РФ Антоном Силуановым, на федеральном уровне были подняты актуальные вопросы развития социально-экономического развития региона.

«Повышение объемов федерального финансирования является одним из важных, первостепенных вопросов развития нашего региона. От поддержки федерального центра напрямую зависит комплексное развитие всех отраслей.

Отрадно, что врио Главы Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев очень грамотно отстаивает интересы якутян на уровне федеральных властей, в частности ему удалось добиться увеличения объемов финансовой поддержки. Айсену Николаеву удалось доказать, что сегодня Якутия является одним из динамично развивающихся регионов России. У нас многое делается для повышения качества жизни, улучшения инвестиционной привлекательности, поддержки предпринимательства и инновационных производств. Но мы не должны забывать, что для получения поддержки федерального центра, нам необходимо постоянно доказывать свою конкурентоспособность с другими регионами страны.

Как отмечает Айсен Сергеевич, мы должны стремиться к тому, чтобы наша республика стала лучшим местом для жизни всех якутян и центром притяжения умных, инициативных людей, где люди будут жить богато и счастливо».

В ходе рабочей командировки в Москву врио Главы Якутии Айсен Николаев встретился с первым заместителем Председателя Правительства РФ — министром финансов РФ Антоном Силуановым. В рамках рабочей встречи стороны обсудили широкий круг вопросов, в частности, выделение федеральных средств на покрытие дефицита бюджета республики, оказание помощи по ликвидации последствий паводка, решение вопросов по северному завозу. Также были затронуты вопросы по объектам федеральной адресной инвестиционной программы.