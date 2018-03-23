Айхал Габышев единогласно переизбран

22 марта в Якутске единогласно переизбрали Айхала ГАБЫШЕВА председателем Общественного совета при Управлении государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

Напомним, что Общественный совет создан 30 июля 2013 года приказом Управления Госстройжилнадзора РС(Я) с целью обеспечения взаимодействия с общественными объединениями, рассмотрения и поддержки гражданских инициатив и общественных объединений в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, руководствуясь Положением об Общественном Совете при Управлении государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия).

В составе Совета образованы комиссии по государственному строительному надзору и государственному жилищному надзору. В состав Общественного совета вошли известные и уважаемые люди, в первую очередь представители общественных строительных организаций и СМИ.