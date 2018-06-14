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Общество
14 июня 2018, 12:50
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Айхал Габышев дал интервью федеральному журналу «Строительная орбита»

В майском номере федерального журнала «Строительная орбита» вышло интервью генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Айхала Габышева.

Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии» объединяет более 700 строительных организаций Республики Саха (Якутия), Магаданской области  и Чукотского автономного округа.

На сегодняшний день Ассоциация зарекомендовала себя как надежный партнер государства, как гарант качества и безопасности капитального строительства. Ассоциация выступает активной площадкой для поддержки строительных компаний, консолидации опыта и развития строительного комплекса всего Дальнего Востока. Тем самым является самым крупным СРО на Дальнем Востоке и входит в число надежных СРО Российской Федерации.

В своем интервью Айхал Габышев рассказал о том, как в условиях вечной мерзлоты и оптимизации бюджетных расходов Республики Саха (Якутия) привлечь дополнительные источники финансирования для увеличения объемов в строительстве и о новых механизмах финансовой поддержки якутским строительным компаниям.

Полный текст интервью по ссылке:  http://yktstroy.ru/news/intervyu-ayhala-gabyisheva-v-federalnom-stroitelnom-zhurnale-stroitelnaya-orbita/

Майский выпуск журнала распространялся на XV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций (СРО), который прошел 28 мая 2018 года в Москве.

В федеральном журнале «Строительная орбита» обсуждаются актуальные вопросы развития строительного комплекса страны, высказывают свои мнения и полемизируют друг с другом строители, проектировщики, изыскатели, архитекторы, инвесторы и другие участники строительного рынка.

Источник: Пресс-центр Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии».
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