Айаал Лазерев: цените каждый подаренный Богом день!

Сегодня вдруг попалась такая статья, не мог пройти мимо… Это всё таки официальная статья на официальном сайте, где написана неправда. Вот мне интересно, на чем она основывается?! На двух букавках, на одном шуточном ответе в истории, на вопрос который мне задают по раз 20 в день?. Я бы понял, если бы я объявил об этом более официально. Журналист который это написал, профессионализмом и компетентностью на мой взгляд не блещет, так как мне кажется что минимум прежде чем что то такое писать, нужно хотя бы спросить лично об этом, у человека о котором пишут 🤔. Да еще и оказывается НАВСЕГДА я уехал 😅. Если уж мои шуточные ответы идут за 100% факт, то уж все ответы бы запихали из моих шуток😉, чего мелочиться то. Теперь о начале заголовка, я никогда не называл себя , не считал себя и не претендовал на звание красавчика, а тут еще и САМЫЙ 😂🤦‍♂️…. Я БОРЕЦ! ☝️…. ну и самое смешное… глянул на комментарии, увидев не самые позитивные обо мне, стало интересно, решил глянуть на странички, и тут бумм! Та-дааа! 😅… "а чего вы уважаемые подписаны то на меня в таком случае?" — возникает вопрос в голове😂😂😂… И кстати про селфи, я не совсем понимаю критику по этому поводу, логики не вижу, ведь если присмотреться, в моей странице их особо то и нет, в основном обычные фото. И на последок, прежде чем о ком то что то говорить плохое, подумайте, знаете ли вы его(её)? знаете ли вы через что он(она) прошли в своей жизни?… что бы вы чувствовали если бы совершенно чужие люди необоснованно и крайне нелестно говорили бы о вашем брате, дяде, папе, друге, сыне, дочке и тд?… занимайтесь лучше своей жизнью! например: если вы завидуете что вы не известны, так значит добейтесь чего нибудь, чтобы о вас узнали! Вот и всё. Зависть, ненависть, негатив еще никого в жизни счастливым не делали, удачи и успехов в их жизнь не приносили!… Будьте счастливы, берегите и любите родных, цените каждый подаренный Богом день! 👍🏼✊🏼